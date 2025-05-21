شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: ‏أبراج بتتمسك بحبيبها حتى لو من طرف واحد.. برج السرطان والعذراء أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس كل حب يُبنى على تبادل المشاعر، فبعض القلوب تعيش على طيف العلاقة حتى وإن كانت من طرفٍ واحد، هناك من يختار البقاء فى الحب لمجرد الإحساس، لمجرد الأمل، لمجرد الشعور بالحياة، إليك بعض الأبراج التى لا تنهى قصة الحب بسهولة وترفض الانسحاب حتى لو اكتشفت أنه حب من طرف واحد، وفقًا لما أشارإليها سليمان سماحة خبير علم الفلك.

برج السرطان

برج السرطان لا يحب بعينيه بل بقلبه حتى إن كان يعلم أن الطرف الآخر لا يشعر به، يظل يُحب ويتمسك بالحلم، ويرى فى مشاعره شيئًا مقدسًا لا يُمنح ولا يُسحب بسهولة.

برج الحوت

برج الحوت رومانسي حتى النخاع، يعيش في عالمه الداخلي المليء بالقصص والمشاعر، يحب بصمت، وينتظر بلا وعود، ويكتفي أحيانًا بنظرة، بكلمة، أو حتى بحلم يزوره كل مساء.

برج الثور

قد يبدو مولود برج الثور أنه عقلاني، لكنه حين يحب لا يتراجع يظل ثابتًا على مشاعره، مؤمنًا أن الأيام ستغير المعادلة، وأن الحب الصادق لا يضيع مهما تأخر التقدير.

برج العقرب

وراء صلابته، يعيش مولود برج العقرب مشاعر معقدة وعميقة لا يبوح بسهولة، لكنه حين يقع في الحب، يصعب عليه التخلص منه حتى إن تألم، يظل هناك منتظرًا، مُترقبًا، وربما متمسكًا بجرحه كما يتمسك بذكراه.

برج العذراء

مولود برج العذراء يحلل كل شيء، يخاف من الفشل، لذا قد يفضل البقاء في حب صامت على أن يُخاطر بالتصريح لا يُخبرك أنه يُحبك، لكنه يُفكر بك كل ليلة.



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