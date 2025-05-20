شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اعرفى روتين العناية بالشعر المناسب لشخصيتك حسب برجك.. عشان ما تكسليش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل فكرتِ يومًا أن برجكِ الفلكى قد يحمل بين صفاته المفتاح المثالى لروتين العناية بشعركِ؟ كما تؤثر الأبراج على الطباع والمزاج والانفعالات، فهى أيضًا تلهمنا بخيارات جمالية تعكس شخصيتنا، وتمنحنا انسجامًا أعمق مع احتياجاتنا، ونستعرض فى هذا التقرير أسرار العناية بالشعر بحسب طاقة كل برج، وفقًا لما نشره موقع Times of India.



برج الحملامرأة برج الحمل لا تحب التعقيد ولا الانتظار، فهي طاقة من الحركة المستمرة، يناسبها روتين بسيط لكنه فعال، مثل شامبو منعش يحتوي على زيت النعناع أو الروزماري، مع جلسة تدليك لفروة الرأس تحفز الدورة الدموية. اختاري منتجات 2 في 1 لتواكبي نمط حياتكِ المتسارع.







برج الجوزاء امرأة برج الجوزاء لا تستقر على حال، فالتجديد يبهجها، تحبين تجربة صبغات جديدة وقصات عصرية، لذا احرصي على استخدام شامبو خاص بالشعر المصبوغ، وسيروم للحماية من الحرارة، حافظي على الترطيب المنتظم لتعويض ما يفقده الشعر بسبب التغيير المستمر.

برج الثورتميلين للترف والهدوء أنتِ من عاشقات الروتين الفاخر، دللي شعركِ بحمام زيت أسبوعي بزيت الأرغان أو جوز الهند، وأضيفي ماسكات غنية بالعسل وزبدة الشيا. تجدين متعتكِ في التفاصيل وتمنحين شعركِ الوقت الذي يحتاجه ليبقى صحيًا ولامعًا.





برج السرطانأنوثتكِ تنبع من عاطفتكِ، وينعكس ذلك على طريقتكِ في العناية بالشعر. اختاري ماسكات طبيعية تحتوي على الزبادي أو الأفوكادو، واتبعي روتينًا ليليًا يشبه طقوس الراحة النفسية، فشعركِ بالنسبة لكِ امتداد لمشاعركِ الحنونة.







برج العذراءامرأة برج العذراء تعشق الأنظمة الدقيقة، اختاري شامبو خالٍ من الكبريتات، ونظفي فروة رأسكِ بعمق كل أسبوعين، الوصفات المنزلية المدروسة علميًا تناسبكِ تمامًا، وتمنحكِ نتائج مضمونة دون مفاجآت.

برج الأسدأنتِ صاحبة الحضور اللافت تحبين الشعر الكثيف واللامع، لذلك احرصي على جلسة بروتين شهرية، مع استخدام سيروم يعزز البريق، اختاري قصات جريئة تعبر عن ثقتكِ بنفسك، ولا تنسي واقي الشعر من الشمس للحفاظ على لونه ولمعانه.







برج العقربكمولودة برج العقرب فإن شخصيتكِ غامضة وحازمة، وتفضلين النتائج الواضحة، استخدمى الزيوت الثقيلة مثل زيت الحبة السوداء، مع سيرومات ليلية قوية، تحبين العطور الشرقية الغنية، وتركزين على الروتين العلاجى طويل الأمد لتحقيق أفضل النتائج.

برج الميزانتبحثين دائمًا عن التوازن بين الجمال والصحة، يناسبكِ كريم تصفيف خفيف وروتين بسيط لتمشيط الشعر وتنعيمه، تنجذبين إلى المستحضرات ذات العطور الهادئة، وتختارين دائمًا ما يعكس أناقتكِ المتزنة.





برج القوسأنتِ مغامِرة بطبعكِ، لا تميلين إلى الروتين المعقد، يكفيكِ شامبو جاف وسيروم في الحقيبة لتستعيدي حيوية شعركِ في أثناء التنقل، تحبين المستحضرات الطبيعية الجاهزة، وتفضلين المرونة على الالتزام الصارم.





برج الجدىتنظرين إلى العناية بالشعر كاستثمار طويل الأمد، اختارى مستحضرات موثوقة واتبعى روتينًا أسبوعيًا ثابتًا يشمل ماسكات البروتين أو الكيراتين، التقليم المنتظم للأطراف جزء أساسي في روتينكِ للحفاظ على مظهر مرتب ومتقن.





برج الدلوتحبين الخروج عن المألوف، وتجربين خلطات غير تقليدية مثل الألوفيرا أو ماء الأرز. لكن التغيير المستمر قد يتعب شعركِ، لذا خصصي روتينًا ثابتًا لترطيبه وتغذيته بعمق، ووازني بين التجربة والالتزام.





برج الحوتروحكِ مرهفة، وتحبين العناية بشعركِ كطقس تأملي. الروائح العطرية مثل اللافندر، والماسكات المحضرة منزليًا، والموسيقى الهادئة كلها عناصر تجعل من عنايتكِ اليومية لحظة هدوء تعبر عنكِ، شعركِ بالنسبة لكِ ليس فقط جمالًا، بل لغة شاعرية.



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