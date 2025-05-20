شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج شعارها "لا أطيق الانتظار".. الحمل مندفع والأسد كرامته بتتجرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الانتظار جزء من الحياة اليومية، إلا أنه بالنسبة لبعض الأبراج هو اختناق لا يحتمل، ورسالة مرفوضة بكل لغات العتاب، فهناك من لا يرون الوقت مجرد عقارب تمر، بل يعتبرون كل دقيقة تأخير إهانة، وكل لحظة صمت مبالغ فيها خيانة غير معلنة، هؤلاء لا يعرفون التريث، ولا يصبرون على الوعود المؤجلة، ويفسرون التباطؤ على أنه عدم اهتمام أو استهانة بمشاعرهم.

ووفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة، خبير علم الفلك، نستعرض قائمة بأكثر الأبراج التى لا تتحمل الانتظار، ولا تجيد التعامل مع الغموض أو التأجيل..



برج الحملبرج ناري مندفع، لا يعرف شيئًا عن الانتظار سوى أنه مضيعة للوقت، أصحاب برج الحمل يتحركون بسرعة الصاروخ نحو أهدافهم، ولا يحتملون التأخير فى أى شىء، سواء كان موعدًا مهنيًا، رسالة حب، أو حتى قرارًا بسيطًا، بالنسبة لهم كل دقيقة تأخير علامة ضعف، وهم لا يتسامحون مع الضعفاء، إن وعدتهم بشيء فعليك أن تنفذه في اللحظة ذاتها، وإلا فثقتهم ستنهار، ويصعب استعادتها.



برج الأسدبكاريزما عالية وثقة لا تهتز، لا يقبل مولود برج الأسد أن يترك منتظرًا، يرى أن من يجعله ينتظر، يقلل من شأنه، فهو يحب أن يعامل على أنه أولوية، لا خيار احتياطى، الأسد يملك القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بسرعة، ولن يتردد في الانسحاب إذا شعر بأنه لم يقدر كما يستحق، في عينيه التأخير ليس مجرد تأخير، بل هو اختبار فشل فيه الطرف الآخر.



برج القوس مولود برج القوس يعشق الحرية والانطلاق، ولا يعرف طريقًا للتشبث بالأشياء، لديه فلسفة واضحة: "من يتأخر، يفوت الفرصة"، لا يتحمل المماطلة، ولو شعر أن شيئًا ما يستهلك وقته دون نتيجة، يرحل ببساطة، حتى لو كان الشخص الذى ينتظره هو حب حياته، لن يضحى بحريته أو بسلامه النفسى مقابل الانتظار الطويل.



برج الدلوقد يبدو مولود برج الدلو متسامحًا وصبورًا، لكنه يخفى ضيقًا متزايدًا إذا لم يشعر بالتجدد، لا يحب أن يصارحك بأنه بدأ يمل، لكنه سيبدأ فى الانسحاب تدريجيًا دون أن تشعر، كلما طال الوقت دون تطور فى العلاقة أو المشروع، انسحب بهدوء وبلا تبرير، بالنسبة له الوقت يجب أن يكون مساحة للتجديد والإلهام، لا مساحة ضائعة فى صمت ثقيل.



برج الجوزاء برج الجوزاء برج الجوزاء لا يجيد التعامل مع الفراغ، الانتظار بالنسبة له فجوة كبيرة يملؤها بما تيسر من مشاعر جديدة أو اهتمامات أخرى، يحتاج دائمًا لمن يدهشه، يثير فضوله، ويشاركه الإيقاع السريع لحياته، وإن لم يجد ذلك، فلن ينتظر كثيرًا؛ سيبدأ ببساطة فى البحث عن بديل، حتى لو لم يخبرك بذلك صراحة.



ابراج لا تحب الانتظار