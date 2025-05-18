شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجدى.. حظك اليوم الأحد 18 مايو: تحلَّ بالهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية و الجدية في التعامل، كما يحترم مواعيده ولكن يتصف بالنرجسية في بعض الأحيان .

برج الجدى فى حظك اليوم

يتقن مولود برج الجدى عمله، كما يتمتع بعقلية تجارية تساعده على ابتكار أفكار لمشاريع مميزة، كما يعرف بحبه وإخلاصه لشريك حياته.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنان أحمد حاتم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تعاند رؤسائك طوال الوقت حتى لا تتعرض للعقوبات وتندم بعد ذلك، وحاول أن تتحلى بالهدوء وتفكر جيداً قبل أن تخطو أي خطوة في عملك.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تخلص من أثار علاقتك العاطفية الماضية، ولا تبحث وراء الحبيب الغائب مرة أخرى حتى لا تهدر عمرك كله في محاولة إصلاح زجاج مكسور.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

حب نفسك وعبر عن ذلك الحب باتباع نظام غذائى صحى مناسب لك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تتخلص من الدهون الزائدة التي اكتسبتها الفترة الماضية.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجدى خلال الفترة المقبلة أن يتبع نظام غذائى صحى ويتخلص من الدهون الزائدة حتى ينعم بجسم رشيق.