شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 مايو: حياة أسرية سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها حبه للحياة والسفر الذى يساعده بالتعرف على الثقافات المختلفة كما يعشق التسوق في المحلات التجارية المختلفة.

برج القوس في حظك اليوم

يتصف مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية كما يتمتع بشخصية مستقلة لذلك يرفض أي أوامر تملى عليه من أي شخص.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة شريهان ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

طور من أدواتك طوال الوقت وكذلك في أفكارك حتى تتخلص من شعورك الدائم بالملل وتقبل على عملك بشغف وحب أكثر من ذلك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تعاون مع شريك حياتك وحاول أن تخصص له بعض الوقت في زحمة يومك لتعبر له عن حبك لتقوى علاقتك به وتشعر معه بالسعادة والحب.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

اتبع نظام غذائى صحى مناسب لك، ومارس تمارين اليوجا حتى تشعر بالاسترخاء وتقبل على الحياة وتتخلص من شعورك الدائم بالإحباط واليأس.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يتعاون مع شريك حياته ولا يتجاهله مرة أخرى حتى يعيش حياة أسرية سعيدة.