شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 مايو: أفكارك مبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العقرب ينتمي إلى الأبراج المائية ويعرف بحدسه العالي ونظرته الثاقبة للأمور. لا يتصرف بشكل عشوائي، بل يمعن في التفكير قبل إتخاذ أي قرار، وهذا ما يمنحه قوة في المواقف الصعبة، وقدرة على قراءة النوايا دون أن يصرّح بذلك. لا يعرف التراجع، ويملك شخصية لا تقبل إلا بالسيطرة والتحكم في مجريات حياته.





برج العقرب في حظك اليوم 18 مايو:يميل مولود العقرب إلى الصمت الذي لا يعني البرود، بل هو مساحة للتأمل في كل ما يحدث حوله. لا يثق بسهولة، لكن حين يثق يمنح بكثرة، ويغضب بعمق إذا خذل. وفي هذه المرحلة، قد يجد نفسه أكثر ميلًا للعزلة وانتقاء من يشاركه حواراته بدقة، تجنبًا للصراعات. مشاهير برج العقرب:

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة مني زكي ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت قادر على تجاوز أى مشكلة تواجهها بقوة إرادتك وعزيمتك وذكائك، كما تستطيع إبتكار المزيد من الأفكار المبدعة لتبهر من حولك .





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي:تمر بفترة مشحونة بالمشاعر، ربما تتوهج مشاعرك تجاه شخص ما أو تعيد تقييم علاقة قائمة. الحب موجود، لكن تحتاج إلى الحذر من القرارات المتسرعة.





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي: ابتعادك عن الوجبات السريعة، خاصة تلك الغنية بالدهون والسكريات، وممارستك لبعض التمارين الرياضية البسيطة كالمشي أو تمارين التنفس، تنعكس على حالتك المزاجية وتجعلك تشعر بالنشاط والحيوية.





برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى إبتكار المزيد من الأفكار المبدعة فى مجاله المهنى، ويظل يتبع نظامه الغذائى الصحى حتى يحافظ على رشاقته.