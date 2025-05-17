شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج ترفع شعار أنا لا أكذب لكن أتجمل.. فكر كويس فى حقيقة كلامهم والان مع تفاصيل الخبر

يميل بعض الأشخاص بطبيعتهم إلى استخدام الكلمات بذكاء، وقدرتهم على التلاعب بالتفاصيل تمنحهم أحيانًا قدرة غير مقصودة على "تجميل الحقيقة" أو الهروب من المواقف المحرجة. الأمر لا يرتبط دائمًا بنية الكذب، بل بطباع شخصية وطرق مختلفة في التعامل مع التوتر أو الرغبة في الحفاظ على الانسجام.

وبحسب تقرير نشره موقع Times of India، إليك 4 أبراج فلكية تُعرف بمهاراتها في التواصل والقدرة على المراوغة عند الحاجة – سواء بدافع الحذر أو الإبداع أو حتى تجنب الصدام:

برج الجوزاءبرج الجوزاء يُعرف بذكائه الاجتماعي وسرعة بديهته، وهي صفات تجعله قادرًا على التكيّف في مختلف المواقف. هذه المرونة قد تدفعه أحيانًا إلى تغيير روايته أو التلاعب بالتفاصيل ليتجنب الإحراج أو التوتر. فهو بارع في استخدام الكلمات بطريقة تجعل من الصعب كشف نواياه الحقيقية، ليس بدافع الأذى، بل بسبب طبيعته المتقلبة ورغبته في الخروج من المواقف بسرعة.

برج الميزانيعشق مواليد برج الميزان السلام والهدوء، ويكرهون المواجهات. لذلك، قد يلجأون أحيانًا إلى إخفاء الحقيقة أو تلطيفها حفاظًا على التوازن في علاقاتهم. الكذب هنا لا يكون بهدف الخداع، بل بهدف تجنّب التوتر والحفاظ على صورة جميلة لأنفسهم أمام الآخرين.

برج القوسبرج القوس معروف بحبه للمغامرة والانطلاق، ويعشق لفت الأنظار بطريقته العفوية والمثيرة. في بعض الأحيان، قد يميل إلى المبالغة أو اختلاق بعض التفاصيل لإضفاء الحماسة على حديثه أو لكسب إعجاب من حوله، دون نية مسبقة للتضليل.

برج الحوتبرج الحوت يعيش في عالم من الخيال والإحساس العالي، خياله الواسع قد يقوده أحيانًا إلى نسج قصص أو تصوّرات غير دقيقة، ليس بقصد الكذب، بل لأنه يرى العالم بطريقة مختلفة. كما أن تعاطفه الشديد مع الآخرين يجعله يميل أحيانًا إلى الكذب "اللطيف" لتجنّب إيذاء مشاعر من يحبهم.