شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم السبت 17 مايو: قرارات سريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الأسد الناري يستمر في الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس ومولوده يحاول على الدوام أن يظهر بصورة جميلة، ولا يقبل أن ينتقده أحد فى أى موقف.

برج الأسد فى حظك اليوم

ويشتهر مواليد برج الأسد بأنهم من الأبراج التى تحاول أن تتبع الدبلوماسية فى تعاملها مع من حولها وتتجنب التصادم مع الآخرين إلا في المواقف النادرة.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقي، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الأسد توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

مواليد برج الأسد في الأيام القادمة سوف يحققون الكثير من أحلامهم، لكن عليهم إتخاذ قرارات سريعة وتجنب التردد حتى يبلغون هدفهم.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

على مواليد برج الأسد الإبتعاد عن انتقاد الحبيب، ويتجنب توجيه النصح له بطريقة لاذعة حتى لا يزيد ذلك من حدة المشاكل بينهم.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

على مواليد برج الأسد في الأيام القادمة، استغلال فرصة العطلة الأسبوعية لتغيير الأجواء وهذا سيساعد كثيراً على تهدئة صحتهم النفسية والجسدية.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مواليد برج الأسد قادرين على تحدي جميع الصعاب، ولكن عليهم فقط تنظيم الوقت وترتيب أولوياتهم حتى يستطيعون إنجاز العديد من المهام المطلوبة منهم.