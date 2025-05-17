شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم السبت 17 مايو: قرار مصيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور من الأبراج الترابية المعروفة بثباتها وهدوئها، لكنه لا يساوم حين يتعلّق الأمر بكرامته أو طموحاته. شخصية واقعية، تعشق الراحة لكنه لا يتهرب من العمل الجاد.

برج الثور في حظك اليوم

يميل مواليد برج الثور إلى الروتين، لكن المدروس حيث يوفر له الشعور بالأمان. وقوته تكمن في صبره الطويل وقدرته على بناء نجاحات من العدم.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تجد نفسك أمام قرار مصيري يتعلق بمستقبلك المهني فلا تتردد كثيرًا، فالفرص لا تنتظر المترددين. اعتمد على حكمتك وخبرتك الطويلة قبل اتخاذ الخطوة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة العاطفية تمرّ بمنعطف جديد، لذا شريك حياتك قد يطلب منك وضوحًا أكثر، لهذا عليك بالتعامل معه بصراحة دون قسوة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على تقليل استهلاك الكافيين، خاصة في المساء، فالنوم العميق سيكون مفتاح نشاطك فى اليوم التالي، فلا تفرّط به وحافظ على تناول الخضروات .

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

القمر يمنحك طاقة قوية في التواصل، فاستغلها في تصحيح ما تعثّر سابقًا، لذا قد تبرز مفاجأة مالية سارة خلال الأيام القادمة.