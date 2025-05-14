شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج ما بتعرفش تفرح بسبب التفكير الزائد.. برج الحمل حساس والسرطان حذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش حد بيتبسط وهو قلقان يا سيد! مافيش حد قلقان بيتبسط"، الجملة الأيقونية للكاتب الكبير وحيد حامد، والتى جاءت على لسان الفنانة سناء جميل فى فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، تختصر ببساطة واحدة من أكبر معوقات الفرح وهو القلق، ففي كثير من الأحيان، يقف التفكير الزائد والتحليل المستمر حائلًا بين الإنسان وبين استمتاعه الكامل بالحياة، ومع أن القلق شعور بشري طبيعي، إلا أن بعض الأبراج الفلكية تكون أكثر عرضة له بسبب صفات متجذرة في طبيعتها، هذه الأبراج يكشفها لـ"الخليج 365" خبير الفلك سليمان سماحة.



برج العذراءيشتهر مولود برج العذراء بدقته وتحليله العميق لكل الأمور، لكنه فى كثير من الأحيان يقع ضحية لسعيه الدائم للكمال، هذه الرغبة فى أن يكون كل شىء مثاليًا تجعله يركز على العيوب أكثر من النجاحات، مما يحرم نفسه من لحظات السعادة البسيطة خوفًا من وجود خطأ لم يُكتشف بعد، أو نتيجة غير متوقعة فى المستقبل.



برج الجدىيتحمل مواليد برج الجدى المسئولية بشكل مبالغ فيه أحيانًا، ويضعون على كاهلهم أعباء التخطيط والنجاح طويل الأمد، نتيجة لذلك، يجدون صعوبة فى الانفصال عن قلقهم بشأن المستقبل، فلا يسمحون لأنفسهم بالاستمتاع بلحظات الراحة أو الفرح، لأن ذهنهم دائمًا منشغل بالمراحل المقبلة.



برج الحملرغم طاقة برج الحمل المندفعة وشجاعته، إلا أن داخله يحمل حساسية عالية تجعله يفكر كثيرًا فى العواقب، هذا التحليل الزائد للأمور، وتوقع السيناريوهات السلبية، يعوق قدرته على الانغماس الكامل في الفرح، إذ يعيش أحيانًا في حالة ترقب لما قد يسوء.



برج السرطان برج السرطان مولود السرطان عاطفى إلى حد كبير، ويميل إلى التعلق بالماضى، أحيانًا، تمنعه الذكريات القديمة أو الخوف من تكرار تجارب مؤلمة من الاستمتاع الحقيقي بالحاضر، فحتى في اللحظات السعيدة، يرافقه شعور بالحذر والترقب لما قد يحدث لاحقًا، وهو ما يقلل من قدرته على الشعور بالطمأنينة.



الشعور بالقلق