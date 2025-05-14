شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اعرف كل برج بيعبر عن غيرته إزاى.. صمت ومواجهة وغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغيرة شعور إنسانى طبيعى، يرتبط غالبًا بالحب والانتماء، لكنها تأخذ أشكالًا مختلفة من شخص لآخر، بل من برج فلكى لآخر، وفقًا لسمات كل شخصية، فهناك من يعبر عنها علنًا دون مواربة، ومن يدفنها عميقًا ويتظاهر بالتماسك، بينما يفضل آخرون الانسحاب فى صمت دون أى مواجهة.

وفى هذا الإطار يوضح خبير الفلك سليمان سماحة لـ"الخليج 365" أن ردود أفعال مواليد الأبراج تجاه مشاعر الغيرة تختلف بوضوح، سواء فى العلاقات العاطفية أو الاجتماعية، ويتجلى ذلك فى المواقف التى تتطلب حساسية عالية أو شعورًا بالتهديد العاطفى، وفيما يلى كيف يتعامل كل برج مع شعور الغيرة..



برج الحملمولود برج الحمل يتعامل مع الغيرة بشكل مباشر وصريح، لا يستطيع إخفاء مشاعره، ويعبر عنها بصوت عالٍ وردود فعل حادة، يرى شريك حياته "خطًا أحمر"، ويشعر بالتوتر بمجرد أن يقترب أحدهم من دائرة علاقته الخاصة، وتفضحه ملامح وجهه بسهولة.



برج الثوريعرف برج الثور بثباته واتزانه، لكنه حين يشعر بالغيرة، يفضل الصمت لفترات طويلة قبل أن يصدر عنه رد فعل قد يبدو مفاجئًا، غيرته تتراكم داخليًا ولا تظهر إلا بعد تجاوز أكثر من حد، وعندها يصعب التنبؤ برد فعله.



برج الجوزاءرغم طبيعته المتقلبة وقدرته على التكيف، إلا أن برج الجوزاء يخفى غيرته خلف أسلوب ساخر يظنه البعض لا مبالاة، داخليًا، يتألم بشدة، وقد يمر بأزمة عاطفية دون أن يصرح بها. في بعض الأحيان، قد يتأثر لدرجة البكاء، لكنه يفضل أن يتم ذلك فى الخفاء.





برج السرطانالسرطان برج حساس وكتمانه للمشاعر من سماته الأساسية، يعاني من الغيرة في صمت، وغالبًا ما تظهر مشاعره في صورة دموع غير معلنة، لا يفصح لشريكه بسهولة عن مشاعره، وقد يتظاهر بعدم الاكتراث رغم تأثره الواضح.







برج العذراءيتقن برج العذراء إخفاء غيرته خلف ملاحظات نقدية تبدو لطيفة، يحتفظ بالتفاصيل ويخزن المواقف دون أن يعلق عليها فورًا، لكن مع تراكم الأحداث، قد ينفجر بشكل مفاجئ ويفاجئ من حوله بما كان يرصده طوال الوقت.

برج الأسديظهر برج الأسد غيرته دون خجل، ولا يجيد إخفاء مشاعره. يتعامل مع شريكه كشخص ينتمي إليه بالكامل، ولا يقبل مشاركة هذا الاهتمام مع أحد. إذا شعر بوجود تهديد لمكانته، يبادر بالرد مباشرة، ويدافع عن علاقته بوضوح.





برج الميزانيسعى مولود برج الميزان دائمًا إلى الظهور بمظهر المتزن والعقلاني، لذا يخفي غيرته حفاظًا على صورته أمام الآخرين. لكنه في الواقع يعاني داخليًا، وقد يتأرجح بين الرغبة في المواجهة والخوف من فقدان السيطرة، ما يجعله عرضة للتوتر الداخلي.





برج العقربتعد الغيرة لدى برج العقرب من أكثر أنواع الغيرة تعقيدًا وخطورة، إذ تتحول إلى شعور حاد قد يقابل برد فعل انتقامي. لا يتسامح بسهولة، ويتعامل مع أي اقتراب من شريكه العاطفي باعتباره تهديدًا مباشرًا يتطلب الحسم.





برج القوسرغم طبيعته المرحة والمنفتحة، يشعر برج القوس بالغيرة لكنه يرفض الاعتراف بها. يختار غالبًا الانسحاب بهدوء بدلًا من المواجهة. يفضل الحفاظ على كرامته، ويجد صعوبة في التعامل مع المواقف التي تهدد استقراره العاطفي.





برج الجدىيتسم برج الجدي بالتحفظ والهدوء حتى في المواقف الحساسة. لا يظهر غيرته بسهولة، لكنه يراقب التفاصيل بدقة، ويربط الأحداث بطريقة تحليلية. قد يتخذ قراراته بهدوء دون الحاجة لإظهار انفعالات.







برج الحوت برج الحوت مولود برج الحوت يتعامل مع الغيرة بطريقة عاطفية عميقة، لكنه لا يظهرها إلا في أضيق الحدود، يفضل الابتعاد عن المواقف التي قد تثير غيرته، ويتألم في صمت، وغالبًا ما يفتح قلبه فقط لمن يثق به بشكل كبير.



ابراج غيرتها صعبة



ابراج تغار على شريك حياتها

برج الدلورغم حبه العميق، يصعب على برج الدلو التعبير عن غيرته. إذا شعر بوجود خلل أو شيء غير مريح، قد يتغير فجأة وينسحب دون سابق إنذار. يفضل أن يبقي مشاعره طي الكتمان، حتى وإن كانت مشاعر قوية.