شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 13 مايو: مفاجأة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم برج الثور بالمسئولية وحب الاستقرار، فيكره التغييرات المفاجئة أو انعدام الأمان من أي نوع. يمكن أن تؤدي سمات الثور هذه إلى العناد والتصلب في العلاقات والحياة، لكن الثور لديه القدرة الرائعة على الالتزام بالمشاريع والأصدقاء والشركاء لفترة زمنية

برج الثور فى حظك اليوم

مواليد برج الثور رائعون في التعامل مع الأمور المالية، ويفضلون العمل الجاد لكسب المال وتوفيره من أجل تحقيق الأمان الذي يحتاجون إليه بشدة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد لا يكون لديك تقدير للمشاكل والمخاوف التي قد يواجهها مرؤوسوك. إن معالجة مخاوفهم أكثر أهمية مما تعتقد، وتوفير الوقت هو الأهم. قد تضطر إلى تعلم درس صعب، وقد تحصل على حق امتلاك منزل جديد.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت على موعد مع مفاجأة كبيرة اليوم من شريك حياتك. توقع هدايا باهظة الثمن، وهذا هو الوقت المثالي لإعادة اكتشاف حبكما لبعضكما البعض. إذا كنت أعزبًا، فقد تجد الرومانسية تزدهر في أماكن غير متوقعة، لكن لا تتجاهل هذا باعتباره أمرًا غير معقول. من المحتمل أن تجد علاقة مرضية من هذا المكان الذي لم تفكر أبدًا في البحث فيه.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول إعادة ترتيب نظام اللياقة البدنية الخاص بك مع الخبراء، واهتم بتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على خضروات وفواكه.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

توقع أخبارًا سارة خلال الأسبوع من المؤكد أنها سترسم البسمة على شفتيك وتدمع عيناك. من المتوقع أن تكون محاطًا بالأصدقاء والعائلة اليوم. الوقت الممتع على الأبواب ومع ذلك، لا تنسَ الاعتناء بصحتك.