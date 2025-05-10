شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بتكره المكالمات.. برج الدلو يفضل الرسائل والجوزاء معندوش وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الموبايل يعد وسيلة أساسية للتواصل اليومي وتقريب المسافات، فإن بعض الأشخاص لا يجدون الراحة في الرد عليه فورًا، بل يعتبرون المكالمات الهاتفية مضيعة للوقت أو تسبب لهم شعورًا بالملل والتوتر. ويفضل هؤلاء استخدام وسائل تواصل بديلة مثل الرسائل النصية أو التحدث وجهًا لوجه.

وبحسب ما أوضحته خبيرة الأبراج مايا ناجي لـ"الخليج 365" فإن بعض الأبراج الفلكية بطبيعتها تميل إلى تجاهل المكالمات أو تأجيل الرد، ليس بدافع التجاهل، بل بسبب طبيعتهم الخاصة التي تفضل الخصوصية أو التواصل الأكثر هدوءًا وتنظيمًا.

برج الدلو

قد يقدرمواليد برج الدلو استقلاليتهم وقد لا يحبون الشعور بأنهم ملزمون بالرد الفوري على المكالمات قد يفضلون ترك رسالة أو التواصل عبر النصوص عندما يكون لديهم الوقت المناسب، بالإضافة إلى أنهما يرفضون المحادثات غير الهامة أو الضرورية .

برج العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بأنهم عمليون وقد يكونون مشغولين أو يفضلون إنجاز مهامهم دون مقاطعة قد يردون لاحقًا عندما يكون لديهم وقت فراغ، لكونهما الحدث في الموبايل مضيعة للوقت .

برج الجوزاء

على الرغم من أنهم اجتماعيون، إلا أن مواليد برج الجوزاء قد يكونون منشغلين بالعديد من الأشياء في وقت واحد وقد يؤجلون الرد حتى يتمكنوا من منح المحادثة انتباههم الكامل، بالإضافة إلى انهم اشخاص متقلبون المزاج لا يمكنهما الحديث لوقت طويل .

برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بقدرتهم العالية على تكوين العلاقات والصداقات ألا أنهم من أكثر الشخصيات التي تصاب بالملل عند التحدث في الموبايل لفترة طويلة يمكن أن تتسبب شعورهم بالعصبية أو الملل مما يدفعهما لغلق المكالمة.



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