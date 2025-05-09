شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج بتحب ممارسة التمارين الرياضية خلال الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف تفضيلات الأفراد للطقوس وممارسة النشاط البدنى بشكل كبير، ويمكن أن نلاحظ شخصا يحب ممارسة التمارين الرياضية مثل الجرى فى المساء على عكس شخص آخر يفضل الجرى وقت الصباح، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأبراج العاشقة لممارسة التمارين الرياضية فى الطقس الحار، وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة خبير علم الفلك.

برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بطاقتهم العالية وحبهم للتحدى والمنافسة، قد يجدون متعة فى ممارسة الرياضات البدنية حتى فى الظروف الصعبة مثل الطقس الحار، أيضًا من الشخصيات العاشقة لإثبات ذاتهم بشكل قوى جدًا، فهم لا يعرفون القلق أو الخوف لكونهم شخصيات قيادية بالفطرة.

برج الأسد

يميل مواليد برج الأسد إلى حب الظهور وإبراز قوتهم وقدرتهم على التحمل، لذلك يستمتعون بالجرى فى الطقس الحار كنوع من إظهار هذه القدرات، وبالرغم من أنه شخص عاشق لفصل الشتاء، لكنه يعتقد أن ممارسة التمارين الرياضية فى الطقس الحار تعطى نتائج أفضل.

برج القوس

يتمتع مواليد برج القوس بروح المغامرة وحب الاستكشاف، فقد لا يمانعون الجرى فى ظروف جوية قاسية مثل أن يكون الطقس حارا، كجزء من استكشافهم وتجربتهم، بالإضافة إلى أن أصحاب القوس من الشخصيات العاشقة لتجربة وتسلق الجبال والجرى.



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