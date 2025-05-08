شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور ..حظك اليوم الخميس 8 مايو: تعامل بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى برج الثور في الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ في 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابي ويمتلك العديد من الأصدقاء، ويتمتع بشخصية قيادية مميزة.

برج الثور فى حظك اليوم



ويشتهر مواليد برج الثور بأنهم من الأبراج التي ترى الحقيقة بأعينها فقط ولا تتقبل الواقع ولا تستمع إلى آراء الآخرين مهما كانت مهمة ومفيدة.

مشاهير برج الثور



ومن مشاهير برج الثور المذيع اللبناني جورج قرداحي، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى



مواليد برج الثور يجب عليهم في الفترة القادمة أن يتعاملوا بهدوء ويتنجنبون التوتر والقلق حتى يحصلون على المزيد من النتائج ويحققون المزيد من النجاحات.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى



برج الثور من الأبراج التي يجب أن تزيح السلبيات من حياتها العاطفية في المرحلة القادمة حتى لا تطول فترة الخصام والبعد عن شريك حياتها.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى



على مواليد برج الثور الإنتباه في المرحلة القادمة إلى حياتهم الصحية حتى لا تتأثر أكثر من ذلك والاستماع إلى الأخصائين حتى يستعيدوا عافيتهم.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:



برج الثور من الأبراج التي تحاول أن تكون طوال الوقت بصورة جيدة وهذا يؤثر على حالتهم الصحية وخاصة النفسية وعليهم في الفترة القادمة التعبير عما يجوب في داخلهم.