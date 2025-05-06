شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اليوم العالمي للامتناع عن الحمية الغذائية.. 3 أبراج مستحيل تعمل دايت والان مع تفاصيل الخبر

يحرص البعض على اتباع نظام غذائى صحى لخسارة أوزانهم الزائدة، والحصول على جسم رشيق متناسق، ولكن البعض الآخر لا يفضل اتباع أي حمية غذائية، لحبهم الشديد للطعام، وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن الحمية الغذائية والذى أطلق لأول مرة على يد ماري إيفانز يونج في عام 1992، بهدف مساعدة الأشخاص على تقدير أجسادهم، ونستعرض في هذا التقرير، أبراج تحب الطعام ولا تفكر في خسارة وزنها، وفقاً لما ذكره موقع " designsthatpopdallas ".

اليوم العالمي للامتناع عن الحمية الغذائية.. أبراج مابتفكرش تخسبرج الثور

تجمع مولود برج الثور بالطعام علاقة مميزة، فهو لا يأكل بهدف العيش فقط ولكن يستمتع بالطعام ويفضل تناول الوجبات الفاخرة عالية الجودة على الوجبات السريعة أو الوجبات الخفيفة السريعة، ويعد الطعام بالنسبة له تجربة حسية متكاملة، تشمل التذوق والرائحة والملمس، وحتى طريقة التقديم، ويحب الطهى ببطء ويقدر الأطعمة الفاخرة ويجتهد في تحضير الحلوى.

برج السرطان

يحب برج السرطان الطعام ويفضل تناوله مع أفراد عائلته وخاصة الوجبات الدسمة وبالنسبة لمولود برج السرطان، فالطعام مرتبط بأجمل ذكرياته ويشعره بالسعادة والأمان، ودائماً ما يفضل تناول الوصفات التقليدية ويحرص على تعليمها لأولاده.

برج القوس

برج القوس من الأبراج، التي تبحث دائمًا عن خوض تجارب جديدة، وأماكن جديدة، ونكهات جديدة. ومعروف بانفتاحه على الحياة ويفضل تجربة الأطعمة المشهورة في دول مختلفة ويفضل مشاركة الطهى مع أصدقائه وأفراد عائلته.



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