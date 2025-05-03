شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: توقعات المال والعمل والحب لمواليد برج الثور في شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

برج الثور هو ما يطلق عليه خبراء الأبراج وعلم الفلك اسم البرج الثابت، تقع الأبراج الثابتة في منتصف العام، وفي حالة برج الثور، يكون ذلك في فصل الربيع، الأبراج الثابتة مركزة، وكما يوحي اسمها، قد تكون عنيدة أحيانًا، الأبراج الثابتة هي التي تدير عجلة الأبراج وتحافظ عليها، حيث تسبقها الأبراج الأساسية، التي تبادر بالأمور، ويليها الأبراج المتغيرة، التي تنشر المعلومات وترتب الأمور قبل بداية الفصل التالي.

الأبراج الثابتة تقع في المنتصف، وتمكن كل شيء من الحدوث، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إيمان خير في حديثها لـ ”الخليج 365” أن شهر مايو سيكون شهر تغيير بالنسبة لمواليد برج الأبراج، وأيضاً تحدثت عن توقعات الأبراج لبرج الثور خلال مايو كما يلي.



برج الثور

توقعات المال والعمل والحب لمواليد برج الثور في شهر مايو

قالت خبيرة الأبراج إن برج الثور سيكون على استعداد لوضع أسس كثيرة لحياته بشكل جاد، وهذه الأسس تحتاج لمجهود ومشقة لكي تسير حياته بالشكل الذي يسعى له، وتابعت أن شهر مايو بالنسبة لمولود برج الثور شهر ملئ بالأحداث والطاقات، وقد يكون هناك 7 أحداث هامة ستغير مجرى حياته، أو سبع خطوات، ورقم 7 هو علامة للتغير الذي تحتاجه.



توقعات برج الثور

وأردفت أن برج الثور لا ينزعج من خسارة أي شيء خلال هذه الفترة لأنها ستكون خسارة مؤقتة ستنتهي، وستبدأ انطلاقتك بداية من 10 مايو ستحل المشكلات وقد تجد الشخص الذي سيساعدك على تجاوز ازماتك المهنية.

وأضافت أنك ستكون على موعد مع التوازن والبحث عن فرص جديدة، التي ستكون متاحة لك، وأكدت أن من الضروري خوض الثور هذه التجارب ولا يمل أو ييأس حتى يجد ما يبحث عنه خاصة في حياته العملية، وسيكون هناك تحسن مالي خبير بداية من مايو حاول أن تحافظ عليه طوال العام.



مولود برج الثور

وعن الحب قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن هناك تحديات كبيرة خاصة بخوضك تجربة الارتباط العاطفي، أما بالنسبة للبعض الأخر منهم سيكون هناك فرص ارتباط كبيرة من مواليد برج الجوزاء أو العقرب أو العذراء، فهناك توافق كبير بينهم.