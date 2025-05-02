شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج تتوافق مهنيًا من برج الثور.. بيحققوا مع بعض نجاحات مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مواليد برج الثور بالعملية، الإجتهاد، الصبر، وحب الاستقرار، أيضًا يبحثون عن بيئات عمل منظمة ويقدرون الموارد المادية، لذا تواصلنا مع سليمان سماحة خبير علم الفلك، والذى أشار إلي بعض الأبراج التي تتوافق مهنيًا مع برج الثور، وهى :

برج العذراء

يشترك برج الثور مع مولود برج العذراء في حب العمل، والإهتمام بالتفاصيل، والمنهجية كلاهما عملي ومنطقي، مما يجعلهما فريقًا فعالًا ويمثلان شراكة قوية تساعدهما في بناء العمل بشكل قوي ومستمر.

برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بالطموح، الإنضباط، والقدرة على تخطيط طويل الأمد، وهي صفات يقدرها الثور يمكن أن يشكل هذان البرجان شراكة مهنية قوية ومستقرة تحقق نجاحات قوية وتحقيق أموال هائلة مع مولود برج الثور.

برج السرطان

على الرغم من اختلاف طبيعتهما ( برج الثور ترابي و برج السرطان مائي)، إلا أن برج السرطان يقدر الأمان والاستقرار الذي يوفره برج الثور، بينما يمكن للثور أن يستفيد من حساسية السرطان وقدرته على فهم الجوانب الإنسانية في العمل، يمتلك القدرة على تحقيق توازن قوي في الشراكات، أيضًا يمتلكان القدرة على صنع أفكار جديدة.



شراكة قوية



توافق ابراج مع برج الثور



