شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أبراج تسترخى وتتمايل على أنغام الموسيقى.. بتنسى همومها وبتبقى فى عالم تانى والان مع تفاصيل الخبر

يشعر البعض بالاسترخاء عند ممارسة تمارين اليوجا أو عند الفضفضة مع أحد الأصدقاء والبعض الآخر يشعر بالاسترخاء والإنفصال عن العالم عند الإنصات لأنغام الموسيقى حتى إنه يتمايل وينسى من حوله، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج تسترخى وتتمايل على أنغام الموسيقى برج الحمل

يحب مولود برج الحمل التفكير في طرق جديدة لتحريك جسمه وممارسة الرياضة في المنزل، كما يعتقد أن هزّ الساق طريقة لتحسين لياقته البدنية، ولهذا يعبر بكل حركة بدقة عن ثقته بنفسه، و لا يرغب في التباهي بحركاته أو لفت الانتباه، فرغم شهرته بمهاراته في الرقص بين أصدقائه، إلا أنه يمارس هذا النوع من الفن ليستمتع فقط بحريته وبهدف الشعور بالإسترخاء.

برج السرطان

يعتقد مولود برج السرطان أن الرقص يساعده على الشعور بالاسترخاء والراحة، كما يساعده التركيز عند التمايل بسلاسة على نسيان همومه، لذلك فهو بارع في الرقص، ولا يكترث بأى شيء وهو يميل ويدور ولا يحتاج أبداً إلى جمهور يشعرونه بثقته بنفسه أو لتشجيعه على الرقص .

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بالرشاقة بطبيعته، ويستخدم حركات الرقص للتعبير عن نفسه عندما يرغب في التعبير عن نفسه، ودائماً ما يحرص على تجديد حركاته ودائماً ما يبادر بالرقص في حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، كما يستمتع بالرقص على أنغام موسيقى البوب .



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