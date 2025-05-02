شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اليوم العالمي لهارى بوتر.. 6 أبراج تتشابه مع أبطال الفيلم الشهير والان مع تفاصيل الخبر

"هارى بوتر"، من الأفلام الشهيرة المرتبطة بذكريات الطفولة لجيل التسعينات، الذين مازالوا يشاهدون أجزائه المختلفة ويتذكرون معه أجمل ذكريات طفولتهم، وبمناسبة اليوم العالمي لهارى بوتر، نستعرض في هذا التقرير، الأبراج الفلكية لأشهر أبطال الفيلم، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla ".

اليوم العالمي لهارى بوتر.. أبراج فلكية لأبطال الفيلم هاري بوتر.. برج الأسد

تتوافق شخصية هارى بوتر بطل الفيلم مع صفات برج الأسد، فهو قائد بالفطرة، ودائماً ما يضع مصلحته الشخصية على مصلحة الآخرين، ويحرص على تحقيق هدفه على أرض الواقع ولا يحب أن يملى أحد عليه أي أوامر.



هارى بوتر

هيرميون جرينجر.. برج العذراء

تتشابه شخصية هيرميون مع برج العذراء، لأنها عملية للغاية ومحللة ولطيفة ومخلصة مع الآخرين ونمطية في طريقة تفكيرها.



هيرميون جرينجر

رون ويزلي.. برج السرطان

تتشابه شخصية رون مع برج السرطان، فهو رومانسى وحالم ودائماً يقف بجواره أصدقائه في السراء والضراء، وحساس لذلك يتأثر من أقل الأشياء.



رون ويزلي

دراكو مالفوي.. برج الثور

تتشابه شخصية دراكو مالفوى مع شخصية برج الثور، فهو يتسم أحياناً بالغرور، ويتمتع بشخصية قيادية، ويتصف بالعناد الذى يدفعه أحياناً لإتخاذ قرارات خاطئة، كما يهتم بأناقته.



دراكو

ألباس دمبلدور.. برج العذراء

تتشابه شخصية دمبلدور مع صفات برج العذراء، فهو شخص ذكي ومحلل ومجتهد في عمله وصابر وقادر على تحمل المسئولية بجدية.



ألباس

سيفيروس سناب.. برج السرطان

تتشابه شخصية سيفيروس مع صفات برج السرطان، فهو يستطيع تحمل المسئولية ورومانسى وجاد في عمله، وحكيم في قراراته، ويتمتع بشخصية قيادية وأحياناً يفضل الإنعزال عن الآخرين ويميل للعيش في ماضيه.