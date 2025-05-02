شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 2 مايو: لا تتعلق بشىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى برج الثور فى الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ فى 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابى يمتاز بالعناد والصلابة، من الصعب كسر مواليد برج الثور، فهم قادرون على مواجهة الصعاب وتحديها.

برج الثور فى حظك اليوم

ويشتهر مواليد برج الثور بأنهم من الأبراج التى تتوقع الأسوء وتحطاط منه، وهم قادرون على مواجهة المشاكل بحكمة وصبر.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

مواليد برج الثور من الأبرج المخلصة لعملها لا يقبلون الفشل أو التخلى عن أماكنهم مهما كانت الظروف، وسوف تكون المرحلة المقبلة أجمل بكثير.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مواليد برج الثور من الأبراج التى تضع للحبيب كثيرا من الأعذار حتى تسير الأمور، مما يجعل حقوقهم ضائعة على الدوام، عليهم فى الفترة المقبلة توخى الحذر.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

على المستوى الصحى يحاول مواليد برج الثور الاتجاة إلى الحلول الطبيعية لأنهم يخافون من العقاقير الدوائية.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مواليد برج الثور من الأبراج التى عليها فى المرحلة المقبلة توخى الحذر من التعلق بالأشياء، فهذا يسبب لهم مشاكل نفسية، وعليهم أن يكون هناك توازن فى هذا الأمر.