شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 2 مايو: فرصة سفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس متفائل، قلق، تقدمى، ومغامر لا يطيق التقييد أو العوائق أو التسلط، وشغوف محب للاستقلالية، محب للسفر وممارسة التمارين الرياضية.

برج القوس فى حظك اليوم

يمتاز مولود برج القوس بالعديد من المميزات فهو شخص مثقف ذكى محب لتكوين العلاقات والصداقات يجيد التعامل وتحقيق الأهداف.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

ستجد أن فرص العمل فى الخارج متاحة لك الآن، لذا استغل قدراتك على أكمل وجه، ويُنصح باستكشاف هذه الخيارات، حتى لو كنت قد استبعدتها سابقًا، اعط نفسك فرصة للسفر.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ستجد اليوم أنك تنظر إلى زملائك العُزّاب من منظور جديد تمامًا، إذ تبدأ بإدراك أن هناك شخصًا ما فى المكتب قد يلفت انتباهك لذا لا تكن خجولًا، ولكن لا تتجاوز حدود العمل أيضًا، عليك أن تتعامل مع هذا الموقف بحساسية وتتقدم تدريجيًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

أنت بحاجة لمراقبة وزنك ومحاولة البعد عن تناول كميات كبيرة من الدهون فى الطعام سريع التحضير، حافظًا على الوزن، أيضًا احرص على تناول كميات كبيرة من المياه.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

احذر ممن يأتون إليك بأفكار استثمارية جديدة، خاصةً إذا كانوا منخرطين فى شراكة مع شخص من الخارج، يُنصح بتجنب الشراكات الجديدة والدولية فى مجال الأعمال اليوم، لذا كن لطيفًا وأخبرهم أنك ستدرس الأمر ثم قم بتقييم شامل للتأكد من أن هذا المشروع مناسب لك.