شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تحتاج إلى الدعم النفسى مع بداية مايو.. الجوزاء فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

فى أوقات معينة من السنة تتغير طاقة الناس بشكل طبيعى، ويتأثر البعض بهذه التغييرات أكثر من غيرهم، ومع نهاية شهر أبريل، تبدأ بعض الأبراج الفلكية فى الشعور بحالة من الضغط والتوتر النفسى، وكأن المشاعر أصبحت أثقل، والأفكار أكثر ازدحامًا، هناك من يحاول التماسك رغم الشعور بالضعف، وهناك من يبحث عن كلمة تريحه، أو حضن يشعره بالأمان، لا يتعلق الأمر بالظروف الصعبة فقط، بل أحيانًا تكون المسألة مجرد حاجة للاحتواء الصادق والتفهم الهادئ، فالمسئوليات، والضغوط اليومية، وتغير الطقس، واقتراب مواسم الحسم سواء فى العمل أو فى الحياة الشخصية، كلها أسباب تجعل بعض الأبراج تمر بحالة نفسية غير مستقرة، ويستعرض الخليج 365 الأبراج الأكثر تأثرًا نفسيًا فى نهاية أبريل وبداية مايو وفقًا لموقع "Astro talk".



السلام النفسي

برج الجوزاء

برج الجوزاء يعانى خلال نهاية أبريل من تشتت فى الأفكار، وعدم وضوح فى الخطوات القادمة، يشعر الجوزاء أنه فى حاجة إلى قرارات حاسمة، لكنه غير قادر على اتخاذها بسهولة، هذا الشعور يولد داخله قلقًا وتوترًا يجعله فى حالة نفسية غير مستقرة، يحتاج برج الجوزاء فى هذه الفترة إلى من يصغى له دون ضغط، ومن يمده بالثقة لا باللوم، حتى يستعيد هدوءه وتوازنه.



أبراج فلكية

برج السرطان

برج السرطان بطبيعته حساس، لكنه فى نهاية أبريل يكون أكثر تأثرًا من المعتاد، أى موقف بسيط قد يترك أثرًا عميقًا داخله، وقد يشعر أحيانًا بالوحدة رغم وجود من حوله، يعيش برج السرطان هذه الفترة وهو فى حاجة ملحة إلى الدعم العاطفى، وإلى من يشعره بالأمان دون أن يضطر لشرح الكثير، هو فقط بحاجة إلى حضن دافئ وكلمة طيبة تخرجه من دائرة الحزن والقلق.

برج العذراء

برج العذراء من الأبراج التى تتحمل كثيرًا، لكنها فى نهاية أبريل تشعر بأن الضغوط تخنقها، كثرة التفاصيل، ومحاولة السيطرة على كل شىء، تجعل برج العذراء فى حالة إرهاق نفسى مستمر، يحتاج هذا البرج إلى التقدير والدعم، لا إلى النقد أو المطالب الزائدة، مجرد الإحساس بأن هناك من يفهمه دون أن ينتقده، يمنحه طاقة تساعده على الاستمرار.



الأبراج الفلكية

برج الحوت

برج الحوت يعيش هذه الفترة وهو يحمل داخله مشاعر مختلطة، يهرب أحيانًا إلى عالمه الخاص، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى من يشاركه هذا العالم دون أن يعبث به، قد يشعر بعدم الانتماء أو بالحيرة تجاه بعض العلاقات أو القرارات، الدعم النفسي للحوت يكون من خلال التفهم والهدوء، ومن خلال كلمات تعيد له ثقته بنفسه.

برج الميزان

برج الميزان يمر بمرحلة من القلق الداخلي، وكأنه بين كفتين لا يعرف أيهما يختار، قرارات مؤجلة، ومشاعر مضطربة، وإحساس بعدم التوازن، في نهاية إبريل، يصبح الميزان أكثر احتياجًا إلى من يمنحه الراحة من التفكير الزائد، ومن يسانده بكلمات مطمئنة ووجود صادق، دون أن يُطلب منه اتخاذ قرارات فورية أو تغييرات مفاجئة.