شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 6 أبراج تتحسن حياتها العاطفية مع بداية مايو.. الحوت الفرحة هتدق بابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول شهر مايو 2025، يبدو أن الحظ يقف إلى جانب بعض الأبراج، حاملةً معها تغيرات عاطفية إيجابية ومفاجآت سارة يمكن أن تقلب الموازين لصالح المحبين والمترقبين لفرص جديدة، بحسب ما قاله خبير علم الفلك سليمان سماحة لـ"الخليج 365"، فإن الفترة المقبلة قد تحمل بدايات عاطفية، مصالحات، أو حتى ارتباطات رسمية لعدد من الأبراج.

أبرز التوقعات العاطفية التى قد تشهدها هذه الأبراج..

برج الثور

مواليد برج الثور معروفون بعاطفتهم الصادقة وارتباطهم بالاستقرار فى الحب، مع بداية مايو 2025، من المتوقع أن يعيش الثور فترة مميزة عاطفيًا تحمل في طياتها مفاجآت إيجابية وتطورات غير متوقعة، قد تشمل عودة علاقة قديمة أو نشوء حب جديد مختلف عن التجارب السابقة، الانفتاح على الشريك والتواصل بصدق سيكون مفتاح هذه المرحلة.

برج العذراء

ينتظر مواليد برج العذراء فترة دافئة على الصعيد العاطفى، حيث تُشير التوقعات إلى لحظات رومانسية مميزة قد تتوج بعلاقة رسمية أو إعلان زواج طال انتظاره قد تكون هناك طاقة جديدة تدفع العذراء نحو الالتزام بصدق والتخلى عن التحفظات السابقة.

برج الحوت

الأمل يعود ليضىء حياة مولود برج الحوت العاطفية، خاصة بعد فترة من التردد أو الصعوبات، يشير الفلك إلى فرص حقيقية لتقوية العلاقات الحالية وربما تتويجها بالزواج، أما المتزوجون أو المرتبطون، فقد يجدون أنفسهم فى مساحة من التفاهم والتجديد تعزز مشاعرهم وتدفعهم نحو خطوات مستقبلية أكثر استقرارًا.

برج السرطان

مع اقتراب النصف الثانى من العام، تبدأ حياة مولود برج السرطان العاطفية فى التبلور بشكل أكثر وضوحًا من المحتمل أن يطرق الحب أبواب مواليد هذا البرج مجددًا، وربما يشهدون فرصًا جديدة للارتباط الرسمى أو إعلان نوايا جدية مع الشريك.

برج الميزان

برج الميزان على موعد مع توازن طال انتظاره في الحياة العاطفية، قد تدفع الطاقة الكونية مواليد هذا البرج نحو اتخاذ قرارات مصيرية، مثل الخطوبة أو الزواج، أما العازبون فقد يجدون فى الفترات القادمة شخصًا يلامس مشاعرهم بصدق، وتتطور العلاقة بسلاسة نحو التزام فعلى.

برج الأسد

برج الأسد، الذى يتميز بشغفه وقوة مشاعره، قد يجد نفسه أمام تحول كبير فى علاقته العاطفية خلال شهر مايو، الأوضاع قد تميل لصالحه، إذ تحمل الأيام المقبلة فرصًا للمصالحة إن وُجدت خلافات سابقة، أو أخبارًا مفرحة تخص خطوات رسمية مثل الخطوبة، الزواج أو حتى الحمل، الرضا العاطفي سيكون عنوان هذه المرحلة.



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