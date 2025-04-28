شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج تغير ديكور البيت مع كل موسم.. بيحبوا التجديد وكسر الروتين والان مع تفاصيل الخبر

في كل بداية موسم جديد، يشعر بعض الناس برغبة قوية في تجديد محيطهم وتغيير تفاصيل حياتهم اليومية، بدايةً من ترتيب الغرف إلى اختيار ألوان الستائر وأشكال الوسائد، هذه الرغبة ليست مجرد نزوة مؤقتة، بل هي طاقة داخلية متجددة تدفعهم نحو الإبداع والانطلاق، تغيير الديكور بالنسبة لهم ليس فقط لتحسين مظهر البيت، بل هو وسيلة للتعبير عن النفس، ولتنشيط الحالة المزاجية، وكسر روتين الأيام.

هؤلاء الأشخاص يرون أن تجديد المكان من حولهم يساعدهم على تصفية الذهن والتخلص من الطاقة السلبية، وكأنهم يعيدون شحن أرواحهم من خلال ألوان الجدران، وعطور الزهور، ولمسات بسيطة على الأثاث تساعدهم على الهدوء والتواصل مع العائلة بشكل جيد، هناك أربعة أبراج فلكية يتميزون بهذا الشغف الموسمي في تغيير أجواء البيت، يستعرضها الخليج 365 وفقا لما نشره موقع "collective".



أب مع ابنائه

برج الحمل

برج الحمل من أكثر الأبراج التي تتحمل المسؤولية في حياتها اليومية، وغالبًا ما يُطلب منه أن يكون القائد والمبادر في كل شيء، لذلك، تجديد البيت مع بداية كل موسم يمنحه شعورًا بأنه يتحكم في شيء لنفسه فقط، هو لا يغير الديكور لمجرد التسلية، بل لأنه يرى في ذلك فرصة ليُدلل نفسه، ليشعر بأنه يستحق الاهتمام والرعاية، التغيير عنده وسيلة للهروب من المسؤوليات، حتى ولو لوهلة.

برج الجوزاء

برج الجوزاء يعيش حياة مليئة بالحركة والانشغالات، وكأن قائمة المهام لا تنتهي أبدًا، ويتمنى أن يستيقظ ذات يوم دون أن يشعر بالضغط أو العجلة، تغيير ديكور المنزل يمنحه لحظة من السكون، وكأن الفوضى التي تحيط به تقل شيئًا فشيئًا، يحب أن يرتب المكان من حوله ليُشبه مزاجه الداخلي، فهو يشعر أن التغيير الخارجي قادر على تهدئة قلقه الداخلي، هذه الطقوس تُشعره بأنه يملك زمام الأمور، ولو من خلال وسادة جديدة أو لون مختلف في الركن المفضل لديه.



ديكور المنزل

برج الأسد

برج الأسد يمر بفترات طويلة من الانشغال الاجتماعي، وهو دائمًا في دائرة الضوء، يُطلب منه الحضور والمشاركة وتقديم الطاقة، لكنه في قرارة نفسه، يتوق إلى العزلة المؤقتة، تجديد البيت بالنسبة له يشبه إعلان خاص بالخصوصية، وكأن ديكور البيت الجديد يُخبر الآخرين بأنه بحاجة إلى لحظته الخاصة، لا يريد أن يكون متاحًا للجميع طوال الوقت، ولهذا، فإن تغيير أجواء المنزل يمنحه فرصة للانسحاب الهادئ، هو لا يبحث فقط عن الشكل، بل عن المساحة التي تمنحه شعورًا بالهدوء والاسترخاء وسط الزحام.



فتاة جالسة

برج الجدي

من الأبراج العملية جدًا، لكن مع ذلك، هناك جانب داخلي يبحث عن الدفء العاطفي والشعور بالمشاركة، في كل مرة يُعيد فيها ترتيب غرفته أو يختار ستائر جديدة، يكون في داخله يتمنى أن يُشاركه شخص آخر هذا التغيير، الجدي لا يُغير فقط لأجل الشكل، بل ليشعر بوجود معنى أعمق لحياته، هو يتمنى أن يكون له شريك يُشاركه تفاصيل بسيطة مثل ترتيب الوسائد أو اختيار رائحة العطر المنزلي، تجديد البيت بالنسبة له هو محاولة لخلق مساحة تتسع لوجود شخص آخر، لذكريات جديدة، لحياة أكثر دفئًا.