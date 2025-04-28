شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: العقيق في نهاية أبريل.. سر التوازن الداخلي لـ 4 أبراج تبحث عن الهدوء والان مع تفاصيل الخبر

نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو ليست مجرد انتقال من فصل لآخر، بل هي فترة من التحولات النفسية والتقلبات المزاجية التي يشعر بها كثيرون، خصوصًا أصحاب الأبراج الحساسة أو المتأثرة بطاقة الكواكب المتغيرة في هذه المرحلة، ومع هذه التغيرات، يصبح من الضروري البحث عن وسائل تساعد على تحقيق التوازن والهدوء الداخلي، سواء من خلال التأمل أو الراحة أو حتى من خلال استخدام بعض الأحجار الكريمة التي ارتبطت منذ القدم بالطاقات الروحية وتأثيرها على الإنسان، من بين هذه الأحجار، يبرز العقيق كأحد الأحجار التي تتميز بطاقة قوية قادرة على امتصاص التوتر، وزيادة التركيز، وجلب مشاعر الاستقرار النفسي.

واستخدام العقيق لا يتوقف عند كونه مجرد زينة، بل هو أداة قديمة استخدمها القدماء لجلب الحظ والطاقة الإيجابية ويستعرض الخليج 365 أبرز الأبراج الفلكية التي يفيدها ارتداء العقيق بصفة خاصة، وفقاً لما نشره موقع "veranda".



أحجار العقيق

برج الجوزاء

يُعرف مواليد برج الجوزاء بتقلبهم وتغير مزاجهم، فهم لا يهدأ لهم بال ويبحثون دائمًا عن التنوع والتجديد، ومع حلول نهاية أبريل، يبدأ برج الجوزاء في الشعور بالإرهاق النفسي والذهني نتيجة كثرة التفكير والتنقل من فكرة لأخرى، هنا يظهر دور حجر العقيق، فهو يمنح الجوزاء طاقة مهدئة تساعده على التأمل والتوازن، ويمنحه إحساسًا بالثبات في وقت يشعر فيه بالشتات، كما أن تنوع ألوان العقيق يتماشى مع حب الجوزاء لكل ما هو فريد وغير تقليدي.



الأحجار الكريمة

برج السرطان

برج السرطان من الأبراج الحساسة والعاطفية، ويتأثر بشدة بالتغيرات الجوية والفلكية، قرب نهاية أبريل، يشعر مواليد هذا البرج بانخفاض طاقتهم العاطفية وزيادة احتياجهم للدعم الداخلي، رغم أن حجر القمر يعتبر خيارًا مناسبًا لهم، إلا أن العقيق كذلك يحمل طاقة محبة وارتباط بالأرض والطبيعة، مما يساعد السرطان على استعادة توازنه العاطفي، ويمنحه شعورًا بالأمان والاحتواء، ارتداء العقيق يمنحه دفعة نفسية ويُعيد إليه الإحساس بالارتباط بالجذور.

برج العذراء

برج العذراء شخصية عملية تهتم بالتفاصيل وتسعى دائمًا للكمال، ومع كثرة المهام والمسؤوليات التي تثقل كاهله في نهاية أبريل، يبدأ في الشعور بالتعب الذهني والضغط النفسي، ارتداء حجر العقيق في هذه الفترة يساعده على تعزيز قدراته على التركيز، ويمنحه طاقة داخلية تعينه على تنظيم أفكاره وأولوياته، بالإضافة إلى ذلك، فإن لون العقيق الدافئ يضفي لمسة من الجمال الهادئ الذي يناسب ذوق العذراء الرفيع، ويذكره دائمًا بأهمية الراحة وسط انشغالاته.



حجر العقيق

برج العقرب

برج العقرب من الأبراج القوية في ظاهرها، لكنه يحمل في داخله مشاعر كثيرة لا يُفصح عنها بسهولة، نهاية أبريل تُثير فيه نوعًا من الصراع الداخلي والرغبة في الانعزال، وهنا يأتي دور العقيق كوسيلة لتحرير المشاعر السلبية، وتخفيف الغضب الكامن، وإعادة الانسجام بين ما يشعر به داخليًا وما يُظهره للعالم، طاقة العقيق تُساعد العقرب على التعبير عن نفسه دون خوف، وتدعمه نفسيًا في مراحل التحول العميقة التي يمر بها.