طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 28 أبريل: لا تفتح قلبك

القاهرة - سامية سيد - برج السرطان من الأبراج التي تبحث دائمًا عن المعنى والعمق في كل تجربة تخوضها، ولهذا ينجذب إلى كل ما هو مختلف ومميز، حبه للثقافات المتنوعة لا ينبع فقط من الفضول، بل من رغبته في التعايش مع تفاصيل جديدة تشبع قلبه وروحه، يندهش من العادات الغريبة، ويتأمل في القصص التي تحمل طابعًا إنسانيًا مختلفًا، ويرى في كل ثقافة مرآة لجزء من ذاته. برج السرطان في حظك اليوم 28 أبريللا يخشى برج السرطان من اكتشاف المجهول، بل يرحب به، يتذوق الأطعمة الغريبة، يتعلم كلمات جديدة من لغات مختلفة، ويجد متعة في قراءة الكتب التي تسلط الضوء على حضارات بعيدة، يرى أن التعدد الثقافي يغني روحه ويمنحه أفقًا أوسع في فهم الحياة، لذلك قد تجده أحيانًا يعيش بجوار أصدقاء من جنسيات مختلفة فقط ليشعر بأنه جزء من العالم كله. مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، وفي هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.