شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 رجال أبراج هيغنوا فستانك الأبيض لشريكة حياتهم.. بيعبروا عن حبهم بأى طريقة والان مع تفاصيل الخبر

رقصت الفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج هشام جمال ليلة زفافهما على أغنية فستانك الأبيض التي غناها الفنان حسين الجسمى وكلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال، ولقت الأغنية إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين تداولوها على صفحاتهم الشخصية، وحلمت بعض الفتيات بأن تزف عليها، وفى إطار هذا السياق، نستعرض بعض الأبراج الفلكية التي من الممكن أن تغنى أغنية فستانك الأبيض لشريك حياتها بليلة زفافهما، وفقاً لما ذكره موقع "aol.".

برج السرطان

يحلم مولود برج السرطان طوال الوقت بتكوين أسرة صغيرة مستقرة، ويقدم لهم حبه ودعمه ويبذل قصارى لاسعادهم، كما يعرف عنه عاطفيته الشديدة وحبه لشريك حياته وإخلاصه له، ودائماً ما يعرف بلفتاته الرومانسية لذلك من المتوقع أن يغنى لشريكة حياته أغنية فستانك الأبيض بليلة زفافهما.

برج الأسد

يعرف رجل برج الأسد بحبه لذاته وثقته بنفسه وحكمته وتقديره لأحبائه الذين دائماً ما يغدق عليهم بإهتمامته ورعايته، كما يعرف عنه رومانسيته وحرصه الدائم بالتعبير عن حبه لشريكة حياته حتى أمام الجميع، لذلك من المتوقع أن يغنى لشريكة حياته أغنية فستانك الأبيض ليلة زفافهما.

برج الميزان

يُعرف رجل برج الميزان باهتمامه بعلاقاته، ولأنه برج هوائي، فإنه يستمد إلهامه وتحفيزه الفكري من العلاقات التي يبنيها مع الآخرين، سواءً كانت عابرة أو عميقة، ومع ذلك، يُعطي الأولوية لعلاقته العاطفية، ويعتبر شريكة حياته بمثابة توأم روحه والتي يحرص على مشاركتها رحلة حياته، كما يعرف برومانسيته لذلك من المتوقع أن يغنى هذه الأغنية لعروسه بليلة زفافهما.



حفل زفاف