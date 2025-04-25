شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: احذر الاندفاع والاستفزازات.. ماذا تقول الأبراج لـ كولر قبل مواجهة صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساءً تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى استاد القاهرة، حيث يخوض الأهلى المصرى واحدة من أهم مباراياته هذا الموسم أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لا يواجه اليوم فقط تحديًا فنيًا أمام فريق شرس يسعى لانتزاع اللقب من النادى المصرى، وسبق أن تعادل معه سلبًا فى بريتوريا، بل يقف أيضًا فى منطقة حساسة من حيث التوقيت الفلكى، ففى صباح اليوم الجمعة 25 أبريل، انتقل القمر إلى برج الحمل، ليترك أثره الواضح على مواليد برج العقرب، الذى ينتمى إليه كولر، فهو من مواليد 11 نوفمبر 1960.

كيف يتأثر مدرب الأهلى بطاقة برج الحمل فى برج العقرب؟

تقول توقعات الفلك إن وجود القمر في برج الحمل يمنح مواليد برج العقرب دفعة من النشاط والحيوية، وهى طاقة غير عادية إذا تم توظيفها بحكمة، لذلك فإن التحدي الحقيقي لكولر اليوم أن يحول هذه الطاقة إلى قرارات حاسمة دون الاندفاع إلى حدود التسرع، فالحماس قد يكون سلاحًا ذا حدين، إما يحسم المواجهة أو يعقدها.

نصيحة الفلك لمدرب الأهلي.. لا تنفعل ولا تندفع

تحذر توقعات الفلك مدرب الأهلي كذلك من الاندفاع أو التهور، فرغم أنه ليس وقتًا للتردد لكن يجب على كولر استغلال طاقته المتزايدة فى تعزيز الحضور الذهنى وتوجيه لاعبيه بتركيز عالٍ، مع التحلى بالصبر فى اللحظات الحرجة.

كما حذرت توقعات الفلك من محاولات إحباط قد تأتى من الخارج، أو ضغوط جماهيرية قد تستفز رد فعل انفعالى، وتوصيه بأن يدع عمله يتحدث عنه وأن كل خطوة محسوبة ستكون نتائجها مضمونة.