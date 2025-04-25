شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 25 أبريل: تغيرات مهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف مولود برج القوس بأنه شخص حكيم، فصيح، وعاقل يرى الفرص، ويغتنمها يفكر بذكاء يسبق الآخرين بعشر خطوات، ولذلك يصعب خداعه.

برج القوس فى حظك اليوم

مفكر عميق سيرغب فى استكشاف هوية الطرف الآخر ووجهته، ليتمكن من رؤية النهاية بوضوح، وهو ما يغفل عنه الآخرون.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تجد نفسك تدخل فى جدال غير ضرورى مع مديرك فى الشركة، أو زميل لك، أو حتى مع صديق، قد يكون هذا بسبب أمر تافه لا أهمية له لذا لا يمكنك تحمّل خلق أعداء، ستضع نفسك فى دائرة الضوء مع الأشخاص غير المناسبين، وستُسىء إلى صورتك، لذا فهو موقف يمكن تجنبه بسهولة، كى لا تندم عليه بشدة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

رحلة قصيرة اليوم ستُخفف عنك بعضًا من ضغوط البحث عن علاقة، قد تجد نفسك أكثر استرخاءً وانفتاحًا على شريك جديد فى هذا الوقت، قد تلتقى بشخص ما فى تجمع صغير للأصدقاء والعائلة، قد تجد نفسك فى موعد غرامى مثير قريبًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

راقب طعامك جيدًا ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة، أيضًا ابتعد عن التدخين والجلوس فى الأماكن المزدحمة ومارس التمارين الرياضية خلال الفترات المقبلة.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس حدوث تغيرات إيجابية تمكنه من شراء منزل جديد، وحدوث تغيرات على المستوى العاطفى تفتح له مكانة جديدة.