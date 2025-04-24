شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بتحب التوقيت الصيفى.. متحمسين لتغيير ساعاتهم من دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأشخاص الليلة فى مختلف أنحاء مصر لضبط ساعاتهم على التوقيت الصيفى، بتقديم الساعة 60 دقيقة، وينتظر هذه اللحظة الكثير من الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع pinkvilla.

أبراج فلكية تفضل التوقيت الصيفى برج الحمل

يشعر برج الحمل بالملل والقلق مع ليل الشتاء الذى لا ينتهى، لذلك ينتظر ضبط ساعته على التوقيت الصيفى، حيث يشعر بأن اليوم طويل مما يساعده على إنجاز مهامه المطلوبة منه، لذلك فهو متحمس دائماً لضبط ساعته على التوقيت الصيفى.

برج الأسد

برج الأسد من الأبراج النارية، وقد يجد صعوبة بالغة فى التعامل مع هذه الفترة الباردة الكئيبة، وعادةً ما يزدهر عندما يستمتع بأيام طويلة مشمسة، لذلك يزداد نشاطه مع حرارة الصيف، وتتراجع طاقته وحيويته خلال فصل الشتاء، لذلك ينتظر التوقيت الصيفى بفارغ الصبر.

برج القوس

يتسم مولود برج القوس بالحيوية والنشاط، فلا يوجد شىء يُحبطه، كما يجد الجانب المشرق فى أى موقف يتعرض له، لكنه يعتبر فترة الشتاء كئيبة، لأن برودة الطقس لن تساعده على الانطلاق والسفر، لذلك ينتظر التوقيت الصيفى حيث تساعده الساعات الطويلة على السفر والتنزه مع أصدقائه وإنجاز مهامه المطلوبة منه.

برج الجوزاء

برج الجوزاء يتسم بالفضول والمزاجية وبالنسبة له الشتاء فصل كئيب يجبره على السكون عكس الصيف الذى يمده بالنشاط والحماس، حيث يساعده التوقيت الصيفى على الشعور بأن اليوم طويل يمهله لإنجاز الكثير من المهام المختلفة.



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