شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 24 أبريل: اثبت ذاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتى منها حبه للانطلاق وخوض المغامرات، لذلك فهو دائماً ما يسافر من بلد لبلد، مما يساعده على الاطلاع على مجموعة مختلفة من الثقافات.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها حبه الشديد للتسوق، كما يمتلك عقلية تجارية تساعده على ابتكار أفكار لمشاريع مميزة ومختلفة عن أفكار الآخرين.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، وفى هذا الإطار يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

اثبت ذاتك وقدراتك فى العمل ولا تتكاسل أو تتراجع مرة أخرى حتى تحقق طموحك على أرض الواقع وتصل للمكانة التى تستحقها فى عملك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انصت لشريك حياتك جيداً، ولا تتجاهله حتى تحسن علاقتك به وتعيش معه حياة سعيدة، كما عليك أن تخطط لتجديد حياتكما معاً لتتخلص من شعورك الدائم بالملل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم بشكل يومى، حتى تستطيع التركيز فى عملك، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تخسر وزنك الزائد.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن ينصت لشريك حياته جيداً، ويثبت ذاته فى العمل حتى يصل للمكانة التى يستحقها.