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شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الخميس 24 أبريل: احذر الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر
ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى
حاول اليوم أن توازن بين حماسك للعمل واهتمامك بصحتك، لا بأس أن تكون مخلصًا لعملك، لكن من الضرورى أن تحدد أولوياتك وتضع خططًا واضحة، قصيرة وطويلة المدى، قسم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة، وخصص وقتًا لنفسك بعيدًا عن التوتر، احذر من إرهاق نفسك دون داعٍ النجاح لا يعنى أن تستهلك كل طاقتك فى وقتٍ واحد.برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حان الوقت لإضفاء لمسة من الدفء والمفاجأة على حياتك العاطفية، لا تنتظر حتى يتراجع شريك حياتك ليشعر بحبك، بادر أنت بتصرف بسيط يترك أثرًا جميلًا هدية رمزية، رسالة صادقة، أو لقاء خاص، الحب لا يحتاج إلى مناسبة كبيرة ليُقال، يكفى أن تُعبر عنه فى وقته المناسب، وإن كنت أعزب، لا تخف من منح فرصة جديدة لمن يقترب منك بلطف.برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى
توقف عن تحميل نفسك فوق طاقتها النفسية، حساسيتك المفرطة قد تسبب لك مشكلات صحية، خاصة القولون العصبى والتوتر المزمن، مارس تمارين التنفس، وخصص وقتًا بسيطًا كل يوم لمراجعة أفكارك والتخلص من الأمور السلبية، التغافل عن التفاصيل المزعجة أحيانًا هو علاجك الحقيقى، لا تهمل وجباتك الصحية ولا تفرط فى المشروبات المنبهة.برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
الفترة المقبلة ستمنحك الكثير من الفرص والأحلام، لكن من الحكمة أن تتعامل معها بواقعية، اعتدل فى ردود أفعالك ولا تندفع وراء المشاعر المبالغ فيها، لا تتوقع أن يتحقق كل شىء دفعة واحدة المهم أن تستمر فى السعى دون أن تجعل خيبات الأمل تحبطك، الأحلام الحلوة تستحق، لكن الواقع يحتاج منك وعيًا ومرونة.
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