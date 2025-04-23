شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تكره الصيف.. بتحس بالارهاق ومودها بيبقى مش حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الممكن أن يكون الجميع معرض للشعور بالقلق والارهاق والتوتر، بسبب اختلاف درجات حرارة الطقس فالبعض يتأثربحالة مزاجية سيئة أو سعيدة على حسب احتياج كل شخص، لكن من خلال علم الأبراج يستعرض الخليج 365 خلال السطورالتالية أبرزالأبراج الفلكية التي تشعر بتغير كبير في الحالة المزاجية مع ارتفاع درجات الحرارة ويمكن أن تشعر بالقلق والارهاق النفسي بشكل كبير جدًا، بالتالي تكره فصل الصيف. إليك أبرز الأبراج التي تتغير حالتها المزاجية في ارتفاع درجات الحرارة وفقًا لما جاء في موقع collective

برج السرطان:

يشتهر مواليد برج السرطان بأنهم شخصيات حساسة سريعة التأثر يميلون إلى الجلوس في المنزل مع العائلة والبعد عن التجمعات المزدحمة التي تؤثرعليهما بالسلب.

برج الحوت:

يعرف مواليد برج الحوت بأنهم حساسين جداً وعاطفيين أيضًا يعرفون بأنهم أصحاب الطاقة العالية والاجتماعية، لكن عند ارتفاع درجات الحرارة يشعرون بالقلق والتعب ويفضلون الانفصال والبعد عن الأخرين والانعزال بمفردهم.

برج الأسد:

مواليد برج الأسد من الشخصيات سريعة التأثر بالظروف الجوية ويمكن أن تتغير حالتهم المزاجية في ارتفاع درجات الحرارة بسهولة ، مما يحدث تحول وإرهاق وتعب، مما يتسبب في التأثر بشكل سلبي يزيد من حالة العصبية والتوتر.

برج الحمل :

يتميز مواليد برج الحمل بالشجاعة والثقة بالنفس، وهم قادة بالفطرة يتمتعون بشخصية قوية ومستقلة ولكن عند ارتفاع درجات الحرارة يشعرون أن طاقتهم بدأت تتلاشى، مما يجعلهما يشعرون بالتوتر، كما أنهم معروفون بقلة صبرهم.

برج الجوزاء:

يحكم عطارد برج الجوزاء، وكلمة "عطاردي" تعني "متقلب المزاج"، مما يمنحهم شخصية تشبه الليل والنهار، حار وبارد، مشمس وغائم ولكن إذا أتيحت لهم الفرصة، لضبطوا منظم حرارة العالم فهم يفضلون الطقس البارد.



فتاة تشعر بالارهاق في الصيف