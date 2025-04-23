شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 23 أبريل: اصمت فى غضبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو برج الثور فى أغلب الأوقات هادئًا ولطيفًا، لكن هذا الهدوء يخفى وراءه مشاعر متأججة قد لا يظهرها بسهولة، لا يفضل الدخول فى صراعات أو مواجهات مباشرة، ويميل إلى كتمان غضبه حتى لا يؤذى من حوله، ومع ذلك، فإن هذا الغضب المتراكم قد يظهر فجأة إذا تم الضغط عليه بشدة، ويأتى حينها بطريقة حاسمة وواضحة تعبر عن كل ما أخفاه فى داخله لفترة طويلة.

برج الثور فى حظك اليوم 23 أبريل

لا يتحدث برج الثور كثيرًا عندما يشعر بالغضب، بل ينعزل بصمته ويحاول أن يعيد ترتيب مشاعره داخليًا، لا يحب أن يرى الآخرون انفعالاته الحقيقية، ولهذا يفضل أن يحتفظ بمشاعره لنفسه، خاصة إذا شعر أن من أمامه لا يستحق الانفعال أو لا يفهمه بصدق، كتمان الغضب بالنسبة له ليس ضعفًا، بل نوع من السيطرة على النفس، يحمى به مشاعره ويحافظ على صورته أمام الآخرين.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصرى، وفى هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تواجه بعض الضغوط فى العمل اليوم، لكنك ستتعامل معها بهدوء وذكاء، قدرتك على التحكم فى انفعالاتك تجعلك أكثر تميزًا، وتحميك من التسرع فى اتخاذ قرارات قد تندم عليها لاحقًا، حاول أن تخرج طاقتك فى عملك حتى لا يتراكم الغضب داخلك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الغضب المكبوت قد يخلق بينك وبين شريكك مسافة غير مرغوب فيها، حاول أن تتحدث بصراحة ووضوح عن مشاعرك بدلًا من الاحتفاظ بها داخلك، فالتفاهم الحقيقى لا يأتى إلا من خلال الحوار الهادئ الصادق.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

كتمان المشاعر لفترة طويلة قد يؤثر على حالتك النفسية والجسدية، حاول أن تعبر عن غضبك بطريقة صحية، سواء من خلال الكتابة، أو الرياضة، أو الحديث مع صديق مقرب، لا تدع الأمور تتراكم داخلك حتى لا تنفجر فجأة بطريقة مؤذية.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة قد تحمل لك بعض التحديات على مستوى العلاقات، ولكن تذكّر أن السيطرة على غضبك هى نقطة قوتك، حاول أن تجد طرقًا جديدة للتنفيس عن مشاعرك بدلًا من كتمانها، فالتعبير عن النفس هو أول خطوة نحو الهدوء الحقيقى والسلام الداخلى.