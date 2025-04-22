شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أحجار كريمة مناسبة لمواليد برج الثور و4 لازم يبعدوا عنها والان مع تفاصيل الخبر

يُعرف مواليد برج الثور بأنهم أشخاص محبّون للهدوء والاستقرار، يميلون إلى الجمال والراحة، ويقدّرون الحياة المادية والرفاهية، ولأن كل برج يتأثر بطاقة معينة، فإن اختيار الأحجار الكريمة المناسبة لمواليد برج الثور يمكن أن يعزز صفاتهم الإيجابية ويساعدهم على التوازن النفسى والعاطفى، فى المقابل، هناك أيضًا بعض الأحجار التى قد تتعارض مع طاقتهم الفلكية وتؤثر سلبًا على مزاجهم أو تركيزهم، لذلك يُنصح بتجنبها، لذا نستعرض قائمة بأربعة أحجار كريمة مناسبة تمامًا لمواليد برج الثور، وأربعة أخرى يُفضل لهم الابتعاد عنها وفقًا لموقع "Healing Crystals".



احجار كريمة لبرج الثور

الأحجار المناسبة لمواليد برج الثور حجر الزمرد

يعزز حجر الزمرد طاقة الحب والانسجام الداخلى، ويُعتبر حجرًا مثاليًا لبرج الثور، حيث يساعدهم على تقوية مشاعرهم العاطفية وتخفيف التوترات الداخلية.

العقيق الأخضر

أما العقيق الأخضر يمنح مواليد الثور شعورًا بالاستقرار والطمأنينة، ويزيد من قدرتهم على التركيز واتخاذ القرارات بهدوء.

الكوارتز الوردى

يرتبط هذا الحجر بمشاعر الحب والسلام، ويساعد مواليد برج الثور على التعبير عن مشاعرهم بطريقة ناعمة ومتزنة، مما يدعم علاقاتهم الاجتماعية والعاطفية.

حجر الفيروز

يُعرف حجر الفيروز بقدرته على الحماية من الطاقة السلبية، ويزيد من الثقة بالنفس، مما يتماشى مع طبيعة الثور العملية والمتزنة.



الأحجار الكريمة

الأحجار غير المناسبة لمواليد برج الثور حجر الألماس

رغم فخامته، إلا أن طاقة حجر الألماس قد تكون قوية ومفرطة بالنسبة لمواليد برج الثور، مما يسبب لهم بعض التوتر أو التشتت العقلى.

الياقوت الأحمر

يُعتبر من الأحجار ذات الطاقة النارية القوية، والتى قد تؤدى إلى إثارة انفعالات غير متوقعة لدى برج الثور، مثل العصبية أو العناد الزائد.

حجر الأوبال

هذا الحجر متقب الطاقات، وقد يؤدى إلى زعزعة التوازن العاطفي لمواليد برج الثور، خاصة فى فترات الضغط أو التوتر.

التوباز الذهبى

طاقته مفرطة فى التحفيز العقلى، وقد تدفع الثور نحو القرارات السريعة أو المبالغة فى السعى وراء الكمال، مما يخلق نوعًا من عدم الراحة.

حجر كريم