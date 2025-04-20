شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 20 أبريل: تحقيق حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى برج الثور في الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ في 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابي يتسم بالصبر والقوة وتحمل المصاعب، ردود أفعالهم من الصعب توقعها، فهم على الدوام متجددين.

برج الثور فى حظك اليوم

ويشتهر مواليد برج الثور بالكرم والعطاء قادرين، على التأقلم السريع على تقلبات الأمور، ويتمتعون بالحكمة ويتسمون بالرومانسية، ويستطيعون تحمل المسئولية.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

يهتم برج الثور بعمله ويحتل مساحة كبيرة من تركيزه وقادر على المرواغة حتى لا يتصدم بالمدير، ولا يحب تأجيل عمل اليوم إلى الغد فهو من الأبراج التي تحترم خصوصية العمل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انشغال الحبيب عنك لا يعنى أن هناك خلل في العلاقة فقط عليك إعادة ترتيب الأمور من جديد حتى لا تشعر أن هناك فجوة حدثت بسبب إنشغال احدكما.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

هل تعلم أن بداية موسم الربيع فرصة مناسبة للعناية بصحتك، لذلك عليك تناول الخضروات والفواكه الطازجة، مع الإكثار على تناول المياه فالجسم بحاجة إلى عناية وترطيب بعد موسم الشتاء القارص.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

انت على وشك تحقيق حلم كبير، عليك فقط السعي والمثابرة ووضع الخطط المنطقية لتجد ثمار تعبك سريعاً، ولا تتردد في أخذ المشورة فأنت بطل قصتك وقادر على صنع الكثير.