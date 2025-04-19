شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: هيقضوها رنجة وفسيخ وبصل أخضر.. أبراج ناوية تحتفل بشم النسيم في البيت والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الكثير خلال هذه الفترة بوضع برنامج للاحتفال بيوم شم النسيم، هناك من يخطط للسفر مع أفراد عائلته أو أصدقائه أو التنزه معهم بالحدائق أو الذهاب لمشاهدة فيلم سينمائى، لكن البعض الآخر يرغب في تناول الفسيخ والرنجة مع أفراد عائلته يوم شم النسيم، وهؤلاء نستعرضهم في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "nationalcollisiongroup".

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برج السرطان من أكثر الأبراج حنانًا، و يهتمون كثيرًا بعائلتهم وأصدقائهم. وأفضل وقت بالنسبة له هو الوقت الذى يقضيه مع عائلته في المنزل، لذلك يخطط للاحتفال بشم النسيم في منزله مع أفراد عائلته وتناول الفسيخ والرنجة.

برج الثور

يحبّ مواليد برج الثور الهدوء والسكينة. ويستمتعون بالطعام الشهي والموسيقى الهادئة والأماكن المريحة، ولا يُحبّون الدراما أو الجدالات الصاخبة، بل يبحثون عن السلام فقط، لذلك يخططون للاحتفال بشم النسيم في المنزل لتناول الفسيخ والرنجة مع أفراد عائلتهم.

برج الحوت

برج الحوت لطيفٌ ويهتم بأفراد عائلته ويستمتع بالجلوس معهم كما يميل للسلام والهدوء، لذلك يخطط للاحتفال بشم النسيم في المنزل لتناول الفسيخ والرنجة معهم.

برج الميزان

لا يحب برج الميزان المشاجرات، بل يسعى دائمًا إلى تحقيق السلام والعدل، كما يميل للجلوس في الأماكن الهادئة، لذلك يخطط للاحتفال بشم النسيم بالجلوس مع أفراد عائلته وتناول الرنجة والفسيخ.



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