شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 19 أبريل: افتح صفحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها عدم القدرة على مسامحة من أساء إليه و القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية والمزاجية وميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تتردد في إتخاذ قرار يساعدك على النجاح والتفوق في عملك، كما عليك ترتيب أفكارك طوال الوقت حتى لا ترتكب أي خطأ.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

بادر بفتح صفحة جديدة مع الحبيب ولا تتجاهله مرة أخرى وفكر في إتخاذ خطوات إيجابية بعلاقتكما حتى تشعر بالسعادة والاستقرار.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على رشاقتك باتباع نظام غذائى صحى مناسب لك، مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، وإياك والإفراط في تناول الطعام الدسم.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في تحسين علاقته بالحبيب حتى يشعر بالاستقرار والسعادة.