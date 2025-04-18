شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 18 أبريل: استمع لشريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها الثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور والطموح الذى ليس له حدود، كما يتسم بشخصية قيادية.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها تفاخره بممتلكاته أمام الجميع وحرصه على التواجد بدائرة الضوء حتى يكون محط أنظار الآخرين.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تنفعل على زملائك وتحكم في غضبك عند مناقشتهم حتى تظل محبوباً من الجميع وتعمل ببيئة هادئة ومستقرة تساعدك على الإبداع.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انصت لشريك حياتك جيداً، ولا تجادله كثيراً حتى تفهمه وتستطيع أن تقوى علاقتك به مع مرور الوقت، كما عليك أن تخصص بعض الوقت للجلوس مع أطفالك فهم بحاجة إليك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظام غذائى صحى مناسب لك، ولا تفرط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات حتى تحافظ على رشاقتك.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى ويتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون.