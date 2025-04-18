شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 18 أبريل: تجاهل الماضى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - يأتى برج الثور في الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ في 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابي ومعروف بأنه من الأبراج المثابرة والتي تتأنى في اتخاذ قرارتها، وقادرون على المراوغة في كثير من المواقف حتى تكون النتائج في صالحهم.

برج الثور فى حظك اليوم



ويعتبر مواليد برج الثور من الأبراج التي لا تفرط في حقها بسهولة، ومن تعامل مع أحد مواليد برج الثور يعلم إنه لا ينسى حقه ويسعى للحصول عليه ولا يمكن أن يتسرع في اتخاذ القرار.

مشاهير برج الثور



ومن مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام ، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى



الصعاب التي واجهتك في الأيام السابقة كانت بمثابة درس لك وعليك أن تتخطى هذه الأمور بكل هدوء وتفتح صفحات جديدة خالية من المضايقات والمشاكل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى



بدأت حياة مواليد برج الثور تتغير من الحسن إلى الأحسن خاصة في الجانب العاطفي، وعلى الشريك أن يحافظ على علاقته به وأن يجدد حياته معه.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى



سوف يكون أمام مواليد برج الثور في المرحلة القادمة الكثير من التحديات للتخلي عن العادات الغذائية غير الصحيحة واتباع حميات صحية أولاً للتعافي واكتساب صحة افضل وثانياً لخسارة الوزن الزائد.



برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة



كثرة التحدث عن المشاكل من شأنه أن تظل الذكريات السيئة حاضرة، وعلى مواليد برج الثور في الفترة القادمة النظر للمستقبل ونسيان الماضي والعمل على وضع خطط جديدة لكسر جمود المواقف.

