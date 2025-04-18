شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 18 أبريل: ترقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف مولود برج القوس بأنه شخص حكيم، فصيح، وعاقل يرى الفرص، ويغتنمها يفكر بذكاء يسبق الآخرين بعشر خطوات، ولذلك يصعب خداعه.

برج القوس في حظك اليوم

مولود برج القوس مفكر عميق يرغب في اكتشاف هوية الطرف الآخر ووجهته، ليتمكن من رؤية النهاية بوضوح، وهو ما يغفل عنه الآخرون.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:

فرصة الحصول على ترقية مع بعض المسؤوليات الإضافية كبيرة اليوم فهذا هو الوقت المناسب لاستخدام مهاراتك الإدارية، مدعومةً بالتفكير الإيجابي، لتحقيق أهدافك المرسومة. في الوقت نفسه، انتبه لحدودك ولا تيأس إذا لم تحقق بعض أفكارك واستراتيجياتك النتائج المرجوة فورًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

أحرص اليوم على أن تكون صادقًا مع شريك حياتك، وأن تُحلّ أي مشاكل قبل أن تتفاقم، حتى تظل حياتك معه مستقرة وسعيدة طوال الوقت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:

ابتعد عن ممارسة التمارين الرياضية بقوة، وحاول أن تعتدل، وتبتعد عن التمارين المرهقة للجسم، ويتبع نظام غذائى صحى.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس، حدوث تغيرات إيجابية في حياته المهنية والعاطفية خلال الفترات المقبلة.