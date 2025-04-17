شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: بلاش تنتقدهم.. حاجات بلاش تعملها مع مواليد برج الحمل لو عايز تكسب ودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج الحمل، معروفين بشخصياتهم النارية والمستقلة، ويكرهون العديد من السلوكيات التي تتعارض مع طبيعتهم الحماسية والمباشرة، لذا يقدرون الصراحة، الاستقلالية، الحماس، والعمل الجاد ولكسب ود مواليد برج الحمل، إليك أبرز السلوكيات التي يرفضها مواليد برج الحمل وعليك تجنبها، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج، وهى :

البطء والتأخير:

مواليد برج الحمل يتميزون بالسرعة والرغبة في إنجاز الأمور بسرعة لذا يكرهون الأشخاص الذين يتماطلون أو يؤخرون الأعمال والقرارات.

التردد وعدم الحسم:

يعرف برج الحمل بأنه قائد بطبعه، ويقدر الحسم والوضوح. يزعجه الأشخاص المترددون الذين لا يستطيعون إتخاذ قرارات واضحة.

التبعية والاعتمادية:

يكره برج الحمل أن يشعر بأن الآخرين يعتمدون عليه بشكل كامل أو يحاولون السيطرة عليه. يقدر الاستقلالية ويرغب في أن يكون هو صاحب القرار.

الكذب والخداع:

الصدق والشفافية مهمان جدًا لمواليد برج الحمل يرفضون بشدة الكذب والخداع والمراوغة في التعامل.

الخمول والكسل:

يتمتع برج الحمل بطاقة وحماس كبيرين، لذا يكره الأشخاص الكسالى الذين لا يبذلون أي جهد أو يفتقرون إلى الطموح.

التجاهل وعدم الإهتمام:

يحب برج الحمل أن يشعر بأنه مسموع ومقدر لأن التجاهل أو عدم الاهتمام بآرائه ومشاعره يثير غضبه.

محاولة السيطرة أو التقييد:

يكره برج الحمل أي محاولة لتقييد حريته أو السيطرة على قراراته وأفعاله. يقدر حريته واستقلاليته بشكل كبير.

الشك والغيرة المفرطة:

على الرغم من أن برج الحمل قد يكون غيورًا في بعض الأحيان، إلا أنه يكره الشك المفرط وعدم الثقة من الآخرين.

الاستسلام بسهولة:

يتميز برج الحمل بالإصرار والعزيمة ويكره الأشخاص الذين يستسلمون بسرعة عند مواجهة التحديات.

انتقادهم :

يقدر الحمل النقد البناء، لكنه يكره انتقاده بشكل جارح أو أمام الآخرين، حيث يمس ذلك كبريائه.

إبطاء حماسه:

يكره الحمل الأشخاص الذين يحاولون تثبيط عزيمته أو التقليل من طموحاته وحماسه.



شخصية تشعر بالغضب