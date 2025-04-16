شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: بيوتهم مليانة زرع.. 5 أبراج تمتلك خبرة عالية فى الاهتمام بالنباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأبراج الفلكية التى تمتلك ميلًا فطريًا وخبرة فى الاهتمام بالنباتات، وغالبًا ما يجدون متعة وراحة فى العمل ببيع الزهور، لذا نستعرض مع سليمان سماحة خبير علم الفلك لمعرفة أبرز الأبراج التى تجيد التعامل مع النباتات، وهم..

برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بحبهم للطبيعة والأرض والأشياء الملموسة لديهم صبر ومثابرة كبيران، وهما صفتان ضروريتان لرعاية النباتات على المدى الطويل كما أنهم يقدرون الجمال، ويستمتعون بمشاهدة النباتات.

برج العذراء

يتمتع مواليد برج العذراء بحس تحليلى دقيق للغاية، يهتمون بالتفاصيل ويحبون النظام والترتيب، مما يجعلهم ممتازين في تتبع احتياجات كل نبتة من حيث الري والتسميد والإضاءة، كما أنهم يميلون إلى البحث والقراءة عن أفضل طرق العناية بالنباتات.

برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بطبيعتهم الحنونة والراعية يميلون إلى الاهتمام بكل ما هو حى وينموا لديهم شعورًا قويًا بالمسئولية تجاه الحيوانات الأليفة، وكذلك النباتات، ويوفرون بيئة دافئة ومغذية لنباتاتهم وغالبًا ما يشعرون بارتباط عاطفى بها.

برج الجدى

يتمتع مواليد برج الجدى بالصبر والانضباط والعمل الجاد، فهم على استعداد لبذل الجهد والوقت اللازمين لرعاية النباتات بشكل صحيح، لديهم نظرة طويلة الأجل ويفهمون أن النمو يحتاج إلى وقت واهتمام مستمر.

برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بحساسيتهم وتعاطفهم العميق، غالبًا ما يكون لديهم حدس قوى بشأن احتياجات النباتات، كما أنهم يقدرون جمال الطبيعة والنباتات.



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