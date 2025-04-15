شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج عاشقة للون الأسود أبرزهم القوس.. بيعبر عن شخصياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن تفضيلات الألوان يمكن أن تكون شخصية للغاية وتختلف حتى بين الأفراد المنتمين لنفس البرج، إلا أن هناك بعض الأبراج تميل إلى اللون الأسود سواء فى ملابسهم أو اختيارهم لقطع إكسسواراتهم أو حتى قطع أثاث المنزل، وفقًا لما جاء في موقع instyle.

أبراج عاشقة للون الأسودبرج الأسد

يعتبر اللون الأسود لونًا أساسيًا لـ برج الأسد حيث إنه يمثل الغموض، والقوة، والعاطفة العميقة، والجاذبية، وهي صفات ترتبط غالبًا بشخصية برج الأسد ويجد مواليد الأسد في اللون الأسود تعبيرًا عن طبيعتهم المعقدة والجذابة أحياناً.

برج الجدى

يفضل مواليد برج الجدى اللون الأسود لأنه يعكس الجدية، والانضباط، والثقة بالنفس، والطموح، وهى صفات أساسية فى شخصيتهم العملية والمسئولة، فالأسود يمثل لهم القوة والسلطة.

برج الثور

على الرغم من أن اللون الأخضر يعتبر لون الحظ لمواليد برج الثور لارتباطه بالطبيعة والهدوء، إلا أن البعض يرى أن اللون الأسود يلائم طبيعتهم المتحفظة وقوتهم الداخلية ورغبتهم في الظهور بمظهر أنيق ومسيطر.

برج القوس

يعرف مواليد برج القوس بعشقهم للفلسفة والبحث عن الحقائق العميقة يرون في اللون الأسود عمقًا يتناسب مع طبيعتهم الفضولية كما أن الأسود قد يساعدهم في تقليل شعورهم بالقلق.

برج الدلو

يميل مواليد برج الدلو إلى اللون الأسود لأنه يعبر عن تفردهم، واستقلاليتهم، وتمردّهم على التقاليد يجدون فيه بساطة تناسب طبيعتهم غير التقليدية.



فتاة تعشق الأسود