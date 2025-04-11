شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج نجمهم خفيف وبيتأثروا بالحسد بسهولة.. برجك بينهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحسد من المشاعر السلبية التى قد تؤثر على بعض الأشخاص بدرجة أكبر من غيرهم، وهناك من يُطلق عليهم "نجمهم خفيف" بمعنى أنهم يتأثرون سريعًا بالطاقة السلبية من حولهم، سواء كان ذلك نتيجة نظرات الحسد أو مشاعر الغيرة، وفى علم الفلك، تشير بعض الدراسات الفلكية إلى أن مواليد بعض الأبراج أكثر عرضة لتأثير الحسد بسبب طبيعتهم الحساسة أو جاذبيتهم اللافتة، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز الأبراج التى تتأثر بالحسد بسرعة، وفقًا لما جاء فى موقع timesofindia..

برج الدلو

مواليد برج الدلو يتمتعون بكاريزما غامضة تجذب من حولهم، ولكن هذه الهالة القوية قد تثير الحسد أحيانًا، العمق العاطفى الذى يتميزون به يجعلهم عرضة لامتصاص الطاقات السلبية بسهولة، لذلك يُنصحهم الخبراء بالاستعانة بوسائل الحماية الروحية مثل أحجار الحماية (كحجر السج) أو القيام بطقوس لتطهير الطاقة بانتظام.

برج الأسد

الثقة بالنفس والظهور اللافت والنجاح الاجتماعى، كلها صفات تجذب الأنظار لمولود برج الأسد، ولكنها أيضًا تجلب الحسد، ورغم أن طبيعته النارية تدفع عنه الكثير من السلبية، إلا أن مواليد هذا البرج عليهم الانتباه من النقد اللاذع أو الحاقدين، ويمكن استخدام الرموز الواقية مثل "عين حورس" أو ارتداء الذهب لزيادة الحماية الطاقية.

برج الحوت

يُعرف برج الحوت بأنه من أكثر الأبراج تعاطفًا وحدسًا، ولأنهم يتأثرون سريعًا بمشاعر المحيطين بهم، فهم أيضًا من أكثر الأبراج تأثرًا بالحسد، قد يجذب لطفهم وفنهم وطيب تعاملهم غيرة البعض، يمكنهم الحماية من خلال التأمل، وتمارين التأريض، أو حمل أحجار مثل الجمشت والتورمالين الأسود.

برج الميزان

الجاذبية الطبيعية واللباقة والقدرة على كسب القلوب، تجعل من مواليد برج الميزان هدفًا سهلاً للغيرة، سحرهم الاجتماعي وأناقتهم قد تُثير الحسد من دون قصد، لذلك يُنصح الميزان بالاعتماد على حدسه عند التعامل مع الآخرين، ويمكنهم استخدام رموز الحماية مثل "تعويذة المرآة" لرد الطاقات السلبية.

برج السرطان

برج السرطان من الأبراج العاطفية التى تولى أهمية كبيرة للعائلة والعلاقات المقربة، ولكن هذا الاهتمام الشديد والحياة الأسرية المتماسكة قد تجذب نظرات الحسد، يُفضل أن يحمي مواليد هذا البرج منازلهم وأحبائهم عبر الطقوس البسيطة مثل وضع الملح على الأبواب أو استخدام بلورات مثل السيلينيت لتهدئة الطاقات.