شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 9 أبريل: تعاون مع شريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد لعائلته وقدرته على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته، كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التى تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه، كما يتسم بالعصبية فى بعض الأحيان.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تتذكر خسائر الماضى حتى لا تعطلك عن نجاحك وتتقدم فى عملك، وتعاون مع من يجعلونك تشعر بقيمتك ويساعدونك على تحقيق طموحك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعاون مع شريك حياتك فى حل مشاكله المهنية حتى يشعر باهتمامك وحبك الشديد له، ولا تثير المشاكل معه مرة أخرى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة حتى لا تصاب بالسمنة مرة أخرى، كما عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يتعاون مع شريك حياته ولا يتذكر خسائر الماضى ويفتح صفحة جديدة فى حياته المهنية.