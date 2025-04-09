شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 9 أبريل: لا تبالغ فى رد فعلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتى منها الثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور، والرومانسية كما يتسم بالشخصية القيادية، فى عمله وحياته الاجتماعية.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها إفراطه فى تناول الطعام وحرصه على التواجد بدائرة الضوء والتفاخر بممتلكاته التى تحتوى على قطع باهظة الثمن.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رامى عياش، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تبالغ فى رد فعلك تجاه أى موقف تتعرض له أثناء العمل، وتحلى بالمرونة والحكمة وحاول السيطرة على انفعالاتك خلال الفترة المقبلة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على هدوئك عند تعاملك مع شريك حياتك واستوعبه قبل أن تحكم على تصرفاته، لعلك أنت من تثير استفزازه دون أن تشعر، لذلك راجع تصرفاتك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك باتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات والفواكه، حتى تستفيد من عناصرها الغذائية، وإياك والعودة مرة أخرى لعادة غير صحية كنت تتبعها من قبل.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يحافظ على هدوئه عند تعامله مع شريك حياته ولا يبالغ فى رد فعله تجاه أى موقف يتعرض له فى عمله.