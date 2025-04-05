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شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 8 أحجار كريمة مناسبة لطاقة برج الحمل.. العقيق وحجر الدم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سما سعيدالسبت، 05 أبريل 2025 09:00 م
يتميز مواليد برج الحمل بشخصيتهم النارية، الحماسية، والمندفعة، فهم أول الأبراج الفلكية وأكثرها اندفاعًا نحو الحياة. يبحث الكثير من مواليد هذا البرج عن وسائل تساعدهم في الحفاظ على طاقتهم الإيجابية، موازنة مشاعرهم، والتعامل بحكمة مع تحدياتهم اليومية. ومن بين الوسائل الفعالة في هذا السياق، تأتي الأحجار الكريمة التي يمكن أن تدعمهم في تعزيز طاقتهم، وضبط انفعالاتهم، وتوجيههم نحو الهدوء والصفاء الذهني.
اليشب الأحمر
بألوانه الدافئة، يعتبر حجر السيترين من أقوى الأحجار في جذب الوفرة وتحقيق الطموحات. يُعرف باسم "حجر التاجر" منذ العصور القديمة، ويمنح مواليد الحمل الطاقة الإيجابية ويخفف من حدة مزاجهم المتقلب.
حجر السترين
5. الأميثيست (Amethyst)هذا الحجر الروحي يمنح برج الحمل لحظات من السكون والهدوء، ويُساعدهم على تهدئة طاقاتهم النارية والانفتاح على الجوانب الروحانية في حياتهم. يساعد في تحقيق التوازن الداخلي والنمو العاطفي.
6. العقيق (Garnet)يُعد هذا الحجر رمزًا للنار والعاطفة، وهو يعزز الثقة بالنفس ويرتبط بشاكرتي الجذر والعصعص. يمنح مواليد الحمل الثبات العاطفي ويساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة بعيدًا عن الاندفاع.
7. حجر الدم (Bloodstone)رغم أنه مرتبط بالمريخ أيضًا، إلا أن طاقته أكثر هدوءًا واتزانًا، ما يجعله مثاليًا للحمل الذي يسعى للثبات العقلي والعاطفي. يساعد على تصفية الهالة الطاقية ويُحسن القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة.د
8. الزبرجد (Peridot)يمتاز بلونه الأخضر المشرق، ويُعد حجرًا لطيفًا يجلب السعادة والتوازن لمواليد الحمل. يخفف من التوتر والانفعالات الزائدة، ويمنح إحساسًا بالانسجام الداخلي.
حجر الزبرجد
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