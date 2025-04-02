شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: بسبب الكحك والغريبة.. 4 أبراج وزنها هيزيد بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجميع على تناول كحك العيد، مما يتسبب مع مرور الوقت فى زيادة أوزانهم، ومن خلال علم الفلك نستعرض خلال السطور التالية بعض الأبراج الأكثر عرضة للاستسلام لإغراء كحك العيد والحلويات والإكثار منها، مما قد يؤدى إلى زيادة ملحوظة فى أوزانهم، وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة خبير الفلك، وهم..

برج الثور

مواليد برج الثور معروفون بحبهم الشديد للملذات الحسية، وكحك العيد يمثل قمة هذه الملذات بالنسبة لهم، يستمتعون بكل قضمة، ولا يمانعون فى تناول كميات كبيرة، خاصةً إذا كان الكحك غنيًا بالمكسرات والسكر، قد يجدون صعوبة فى مقاومة إغراء الكحك، مما يجعلهم عرضة لزيادة الوزن في العيد.

برج الأسد

مواليد برج الأسد يحبون الاستمتاع بالحياة، وكحك العيد هو جزء أساسي من هذه المتعة، يفضلون الكحك الفاخر والمزين، ولا يمانعون في إنفاق الكثير من المال عليه، قد يتناولون كميات كبيرة من الكحك، خاصةً في التجمعات العائلية والاحتفالات، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

برج القوس

مواليد برج القوس يحبون المغامرة والاستكشاف، وهذا ينطبق أيضًا على كحك العيد، أيضًا يستمتعون بتجربة أنواع مختلفة من الكحك، ولا يمانعون في تناول الكحك الذى بنكهات جديدة، قد يفرطون في تناول الكحك من باب التجربة مما قد يؤدي لزيادة وزنهم.

برج الحوت

يميل مواليد برج الحوت إلى مشاركة وجبات الطعام مع الآخرين، وتناول كحك العيد مع الأصدقاء والعائلة، عندما ينهمك برج الحوت في تناول الكحك، فإن ذلك يرجع عادة إلى سعادته الشديدة أو لأن حالته المزاجية مرتبطة بتناول الحلويات، قد يفرطون في تناول الكحك خلال التجمعات العائلية مما قد يؤدي لزيادة أوزانهم.